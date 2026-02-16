加州六個區域山獅 納入瀕危物種法保護範圍

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
舊金山動物園人員正為一頭山獅做身體檢查。（美聯社）
山獅（mountain lion，又稱美洲獅）在加州人煙密集的地區有絕跡的風險，州政府日前宣布進一步保護山獅的措施。

舊金山紀事報報導，加州漁獵局將從聖塔克魯茲山脈延伸至南加州的多個美洲獅種群納入加州「瀕危物種法」（Endangered Species Act）的保護範圍。倡議者表示，此舉對於幫助這些貓科動物擺脫絕跡邊緣至關重要。

漁獵局委員會一致投票決定將美洲獅列為受威脅物種，要求州政府機構評估各種開發案可能對美洲獅造成的傷害或破壞其棲息地，並盡可能減少不利影響。這些保護措施還有助於推動更多野生動物通道和其他連接不同動物棲息地的項目，從而避免近親繁殖。

這些保護措施適用於六個區域的不同族群：聖塔克魯茲山脈、中央海岸、聖塔莫尼卡山脈、聖加布里埃爾山脈和聖伯納汀諾山脈、聖塔安娜山脈以及東部半島山脈。自2020年委員會接受野生動物組織提交的請願書進行正式審查以來，這些美洲獅一直受到臨時保護。

根據加州政府對請願書的審查，加州約有4172隻美洲獅，其中947隻生活在保護區內。上個月闖入舊金山的年輕雄性美洲獅157M，如今也已被列入受保護的美洲獅之列。

物種保育科學家Tiffany Yap博士。 (womensmediacenter...
數十人就這些措施作證。大多數人支持保護措施，但也有少數代表牧場和農場利益的發言者反對該案。生物多樣性中心（Center for Biological Diversity）城市荒地科學（Urban Wildlands Science）主任Tiffany Yap博士表示，聖塔莫尼卡山脈和聖塔安娜山脈的美洲獅尤其正經歷著「絕跡漩渦」（extinction vortex），這是由於土地破碎化導致遺傳多樣性降低所致。她的組織與美洲獅基金會於2019年共同發動保護美洲獅的請願活動。

Tiffany Yap表示，研究人員估計，美洲獅族群可能在幾十年內在加州滅絕，近親繁殖尤其令人擔憂。州政府報告顯示，雖然美洲獅曾經在加州大部分地區自由活動，但過去兩個世紀以來，公路、城市化和其他棲息地喪失的原因，限制了牠們的活動範圍。Tiffany Yap表示，在理想情況下，加州的美洲獅本應屬於一個龐大的基因族群。

加州 舊金山 克魯茲

