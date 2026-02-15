加州法廊／化解疲勞駕駛 善用公路休息區

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州交通局設置這些公路休息區，供長途旅程司機在疲勞時，可來此休息，避免疲勞駕駛引致車禍。（加州交通局官網）
加州交通局設置這些公路休息區，供長途旅程司機在疲勞時，可來此休息，避免疲勞駕駛引致車禍。（加州交通局官網）

進入春季，人們密集出行，眾多加州居民將擠上州際高速公路展開長途旅程，司機容易在途中疲勞渴睡，那就容易發生車禍，因而加州高速公路設置了「休息區」（rest stops）讓司機休息和小睡，但卻要知道休息區內可做什麼，和禁止做什麼。

據美國汽車協會（American Automobile Association）稱，疲勞駕駛（Drowsy driving）與酒後駕駛一樣危險，超過17%的致命車禍與這類駕駛疲勞有關。

加州的高速公路上，尤其是州的北部地區，路邊休息區是疲勞司機的安全屏障。州內多縣例如沙斯達縣（Shasta）和西斯邱縣（Siskiyou），均設有這些休息區。

媒體Desert Sun綜合了加州法律及加州交通局的規則，整理出以下關於司機在公路休息區內的注意事項，供留意在區內可做及不可做的事。但會有地方法規除外，而大部分的地方法規都會張貼在休息區的標誌牌上。

可以做：

•在24小時內，於休息站內睡覺或停留最多8小時。在同一個24小時內，司機可以到另一個休息區停留第二個8小時。

•可以帶寵物進入，但必須繫上牽引繩，並處於主人的控制下。某些州立休息區更設有小型犬公園或圍欄區，供友善的狗奔跑玩耍。

•可以泊車，但必須泊在指定的停車位。大型車輛和拖曳式車輛必須停放在專用車位，不得泊在行人路邊或其他區域。

加州高速公路上的休息區分布地圖。（加州交通局官網）
加州高速公路上的休息區分布地圖。（加州交通局官網）

不可做：

•不可在區內露營、搭建帳篷或任何形式的遮蔽設置。

•不可在區內生營火及明火。

•不可在區內停了車後，又到戶外玩樂去，例如溜出區外健行、騎腳踏車、釣魚、滑雪或類似活動，因為休息區專為與司機安全有關的活動而設，讓他們短期使用區內設施，例如補充飲用水或使用洗手間等，不能把車停在區內後離去。

部分加州休息區還禁止以下事情（當地另有法規除外）：

•不可未經授權使用水、電和瓦斯設施

•除指定衛生垃圾傾倒站外，禁止傾倒垃圾。

•不可索取捐款、出售或張貼標誌、卡片、宣傳單張、展示旗幟、三角旗、彩帶或廣告。

•禁止亂丟垃圾。

•不可阻礙車輛或行人通道。

•禁止使用擴音器、揚聲器或播放高音量音樂的噪音設備。

休息區會在一些情況下關閉，主要是在發生緊急事故時，例如野火、洪水、交通危險或州際公路或其附近的其他問題。另外，工作人員也可能在停電或進行維護、建造和維修工程期間，關閉休息區。遇此情況，通常有標誌牌或錐形路標擺放在入口作標示。

