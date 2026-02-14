加州十大安全城市 大都會全落榜 Danville治安最佳

我的頻道

編譯組／綜合報導
丹維爾榮膺加州最安全城市。 (取自Danville臉書)
丹維爾榮膺加州最安全城市。 (取自Danville臉書)

edhat報導，根據安全研究機構SafeWise發布的最新「全美安全現狀」（State of Safety）調查報告，儘管加州民眾對治安的憂慮程度較去年略有下降，但整體安全信心仍處於全美低點。報告同步列出了根據美國聯邦調查局（FBI）犯罪數據評選出的「加州十大最安全城市」，其中多數為大型都會區周邊的衛星城市。

調查顯示，約58%的加州人表示每天都對自身安全感到高度擔憂（去年為64%）。僅有37%的受訪者表示在加州居住感到安全，這項安全信心指標在全美排名倒數第5。

此外，約67%的加州人高度擔心遭受暴力犯罪，雖低於去年的72%，但仍遠高於全美平均值55%。在財產損失方面，有39%的加州人在過去一年內曾遭遇包裹被盜，此數據連續2年高居全美第5。

根據暴力犯罪與財產犯罪率，加州去年表現最優異的十座城市如下：

1.丹維爾 (Danville)：從去年的第2名躍升至榜首，犯罪率各項指標均有顯著改善。

2.聖塔瑪格麗塔牧場 (Rancho Santa Margarita)：曾連續2年奪冠，今年雖退居第2，但依然是治安最穩定的社區之一。

3.林肯 ：位於沙加緬度地區，是當地成長最快的城市之一，今年排名上升1位至第3。

4.摩爾帕克 (Moorpark)：今年首度闖入前十名，顯示小型社區在降低犯罪率方面的顯著進步。

5.約巴林達 (Yorba Linda)：位於橙縣東北部，治安狀況長期維持穩定。

6.加利西哥 (Calexico)：榜單中唯一不鄰近主要都會區的城市，也是唯一入選的邊境城市。

7.波威 (Poway)：今年表現亮眼，排名大幅躍升5位。

8.尼古湖 (Laguna Niguel)：雖然排名小幅下滑1位，但仍是橙縣治安的模範生。

9.聖拉蒙 (San Ramon)：治安表現極為穩定，已從郊區轉型為繁榮且安全的現代城市。

10.千橡市 (Thousand Oaks)：今年新進榜城市，證明了規模較大的城市亦能維持優異的治安水準。

加州 暴力犯罪 橙縣

