法廊快報／闖公路匝道紅燈號誌 代價500元

高速公路入口匝道燈號若為紅燈，駕駛需停車。(取自 Pexels/RITESH SINGH）

沙加緬度蜂報報導，加州 高速公路入口處常見的匝道號誌（ramp meters），究竟是否具強制停車的法律效力，一直是不少駕駛人的疑問。根據加州交通廳（California Department of Transportation）「加州車輛法規」（California's Vehicle Code），當匝道號誌亮起紅燈時，駕駛需停車等候，否則將依法開罰。

根據加州交通廳，匝道號誌是設置在高速公路入口處的交通燈，目的是提升行車安全、減緩交通壅塞。在決定匝道號誌的設置位置時，相關單位會考量多項因素，包括高速公路乘載能力，上、下午尖峰時段交通流量等。該系統會依據即時交通狀況，自動調整車輛等待時間。加州交通廳資深運輸工程師利卡多（Nick Liccardo）表示，這意味著當交通繁忙，或因事故、施工導致回堵時，駕駛可能需等待較長時間。道路內的感測器會協助系統監測擁堵情況，控制車流進入高速公路的節奏。

根據加州交通廳，當交通量達到一定程度時，號誌就會啟動。只要出現擁堵，這些號誌「任何時間都可能啟動」，包括周末與假日。當匝道入口處亮起，便代表該匝道號誌運作中。

根據「加州車輛法規」（California Vehicle Code），當匝道號誌為紅燈，代表駕駛需在進入高速公路前停車，綠燈可持續前進。大多數匝道號誌，每次綠燈僅放行一輛車，部分匝道則允許兩輛車同時通過。若匝道號誌並未啟動且未顯示紅燈，駕駛不需停車即可通過。若號誌顯示紅燈但駕駛未停車，相關單位可對其開立罰單 。

加州公路巡警局（CHP）先前告訴沙加緬度蜂報，若在匝道號誌處闖紅燈，很可能依加州法被開罰單，因州法規定駕駛需在紅燈亮起時停車，包括高速公路匝道。

根據加州司法委員會（Judicial Council of California）「統一保釋與罰鍰表」（Uniform Bail and Penalty Schedule），闖紅燈基本罰款為100美元，加上法院費用與各項附加罰金後，總金額可能近500美元。此外，根據南加州Shouse California Law Group，闖紅燈還可能在駕駛紀錄上記上一點違規點數。在加州，若駕駛在一年、兩年或三年內累積一定違規點數，加州車管局 （DMV）可將其定義為「疏忽駕駛」（negligent operator），可能暫停甚至吊銷其駕照。

對於有駕駛抱怨匝道號誌一直不轉綠燈，利卡多表示，這種情況通常是因駕駛把車停得太靠前，導致感測器無法偵測到車輛。若紅燈已亮起相當一段時間，「在確認安全的情況下，駕駛可自行前進通過。」