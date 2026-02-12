我的頻道

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

全美雜貨價格攀升 加州名列第3高

編譯陳盈霖／綜合報導
最新數據顯示，加州名列2026年全美雜貨價格第三高的州。（本報檔案照）

The TakeOut報導，全美雜貨價格攀升之際，最新數據顯示，加州名列2026年全美雜貨價格第三高的州，每周家庭雜貨支出為127美元。前兩名分別為夏威夷與阿拉斯加州。這項排名根據美國勞工統計局資料，由Visual Capitalist彙整分析而成。

數據指出，夏威夷家庭每周雜貨支出高達157美元，比全美118美元高出33%。阿拉斯加州152美元（尤其是偏遠地區價格更是高得驚人）。相比價格最低的阿肯色、愛荷華與奧克拉荷馬州，每周雜貨帳單僅約111美元，夏威夷雜貨價格高出這些州40%以上。不僅如此，該州近年也成為全美最猛烈的價格上漲州之一，雜貨年度支出漲幅接近10%。

造成夏威夷州雜貨價格居高不下的原因之一是「運輸成本」。島上大多數超市商品需跨越數千哩的太平洋運送而來，這樣的物流距離意味高昂費用。再加上運營成本高、競爭相對有限，夏威夷超市價格昂貴不難理解。不少來自美國本土的旅客，對當地物價也相當有感，當地一打雞蛋平均價格往往超過九美元，一加侖牛奶售價也逼近八美元。

然儘管夏威夷雜貨價格全美最高，但從「可負擔性」角度來看，該州未必是買國人買菜最吃力的州。若以家庭收入中，用於購買雜貨的比例來看，密西西比州才是「雜貨最不親民」的州，家庭平均超過10.5%收入用於此。若以此標準來看，夏威夷可負擔性全美排名第22，家庭平均8.3%費用用於雜貨。麻州則是最「買得起菜」的州，僅有略高於6%的家庭收入用於此。

夏威夷州 阿拉斯加州 奧克拉荷馬州

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

加州民眾靠挖呀挖 支付水電帳單甚至發財買房

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

情人節將至 研究：加州戀愛機會多 單身者別灰心

逃避稅收和政治環境 加州富人紛遷往內華達亨德森市

位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
佛羅里達州華人女性Hong Zeng，涉嫌向臥底警員提出以金錢交換性行為，遭逮捕。（Charlotte County Sheriff's Office）

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

2026-02-09 16:16
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
加州一項擬議讓60歲以上自住房屋主免繳房產稅提案，已獲州務卿核准進入連署階段，最快可於今年11月交付選民公投。（路透）

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

2026-02-10 14:00

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

