全美雜貨價格攀升 加州名列第3高

The TakeOut報導，全美雜貨價格攀升之際，最新數據顯示，加州名列2026年全美雜貨價格第三高的州，每周家庭雜貨支出為127美元。前兩名分別為夏威夷與阿拉斯加州 。這項排名根據美國勞工統計局資料，由Visual Capitalist彙整分析而成。

數據指出，夏威夷家庭每周雜貨支出高達157美元，比全美118美元高出33%。阿拉斯加州152美元（尤其是偏遠地區價格更是高得驚人）。相比價格最低的阿肯色、愛荷華與奧克拉荷馬州 ，每周雜貨帳單僅約111美元，夏威夷雜貨價格高出這些州40%以上。不僅如此，該州近年也成為全美最猛烈的價格上漲州之一，雜貨年度支出漲幅接近10%。

造成夏威夷州 雜貨價格居高不下的原因之一是「運輸成本」。島上大多數超市商品需跨越數千哩的太平洋運送而來，這樣的物流距離意味高昂費用。再加上運營成本高、競爭相對有限，夏威夷超市價格昂貴不難理解。不少來自美國本土的旅客，對當地物價也相當有感，當地一打雞蛋平均價格往往超過九美元，一加侖牛奶售價也逼近八美元。

然儘管夏威夷雜貨價格全美最高，但從「可負擔性」角度來看，該州未必是買國人買菜最吃力的州。若以家庭收入中，用於購買雜貨的比例來看，密西西比州才是「雜貨最不親民」的州，家庭平均超過10.5%收入用於此。若以此標準來看，夏威夷可負擔性全美排名第22，家庭平均8.3%費用用於雜貨。麻州則是最「買得起菜」的州，僅有略高於6%的家庭收入用於此。