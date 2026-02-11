情人節將至 研究：加州戀愛機會多 單身者別灰心

我的頻道

洛杉磯訊
個人理財網站WalletHub研究人員針對全美50個州進行比較，依據29項評比指標，分析各州對單身族群的友善程度。（截圖自WalletHub網站）
個人理財網站WalletHub研究人員針對全美50個州進行比較，依據29項評比指標，分析各州對單身族群的友善程度。（截圖自WalletHub網站）

隨著情人節將至，一項最新研究指出，加州名列全美最適合單身人士尋找愛情的州之一。根據個人理財網站WalletHub的調查，加州在50州中排名第四，顯示其在交友與約會環境方面具高度吸引力。而且加州在「交友機會」項目中高居全美第一。

WalletHub研究人員針對全美50個州進行比較，依據29項評比指標，分析各州對單身族群的友善程度。整體評比主要分為三大面向，包括「交友機會」、「約會經濟」以及「浪漫與娛樂」。

研究指出，除了個人外貌、性格、興趣與職涯發展外，居住地也會顯著影響尋找伴侶的機會。WalletHub表示，儘管每個人對約會條件的重視程度不同，但部分地區因人口結構與娛樂資源豐富，更容易讓人結識新對象並建立關係。

調查結果顯示，加州總分為63.69分（滿分100分），整體排名全美第四，僅次於佛羅里達州、紐約州及德州。其中，加州在「交友機會」項目中高居全美第一，在「浪漫與娛樂」方面則排名第三，展現出多元且活躍的約會環境。

在細項表現方面，加州在人均餐廳與電影院數量均排名全美第一，線上交友機會排名第三，單身成年人比例則位居第九名。此外，平均啤酒與葡萄酒價格排名第五，也反映出當地具備豐富的社交與娛樂選擇。

不過，加州在「約會經濟」方面表現不佳。該項目涵蓋餐飲價格、外出成本、中位信用分數與就業率等指標，加州排名全美最後，顯示高生活成本仍是單身族群在當地約會時的一大挑戰。

WalletHub指出，在生活成本較低的州，民眾可支配收入較高，較容易安排價格較低或更頻繁的約會活動，尤其在通膨持續的情況下更具吸引力。然而，經濟條件較佳的族群，可能更傾向選擇娛樂資源與景點較多的地區，以創造更具特色與記憶點的約會體驗。此外，研究也強調，單身人口比例較高的地區，通常能提升尋找伴侶的機率。

至於全美最不適合單身人士居住的州，WalletHub指出為西維吉尼亞州。該州在「約會經濟」排名第35名、「浪漫與娛樂」排名第45名，而在「交友機會」方面則排名第48名，整體表現墊底。

隨著情人節將至，一項最新研究指出，加州名列全美最適合單身人士尋找愛情的州之一。(示意圖取自pexels)

