智庫：川普關稅 去年令家庭增千元開支

編譯組／綜合報導
稅務基金會的最新研究指出，關稅在去年已令每個美國家庭平均多付1000美元，這數額今年更將升至1300美元。（路透）
無黨派智庫「稅務基金會」（Tax Foundation）一項最新的研究指出，川普總統的關稅政策引致民眾的生活成本提升，在去年已讓每個美國家庭支出平均增加1000美元。

洛杉磯ABC7 電視台報導了該研究的發現。研究並指出，假設現有關稅持續不變，今年每個家庭的支出將進一步增至1300美元。

該研究形容川普的關稅政策是「自1993年以來佔美國GDP比例最高的加稅措施」，指出在許多家庭正努力應對持久的物價高企之際，總統實施關稅的這項標誌性經濟政策，加深了民眾對生活成本提升的擔憂。

稅務基金會指出，聯邦政府在2025年徵收的關稅總收入為2640億美元，遠低於白宮經常宣稱的可達至數萬億美元。研究更發現，關稅將會抵消川普於今年實施的重大稅改法案中，因減稅而帶來的大部分經濟利益。

隨著美國與不同國家達成的關稅協議時有變數，令美國的關稅政策在2025年出現波動，而關稅主要影響著在美國以外製造的電子產品、玩具、汽車及進口食品的成本。根據美國勞工統計局的數字顯示，食品價格出現雙位數增幅，如咖啡價格增加33.6%、牛肉末升19.3%，羅馬生菜漲16.8%、冷凍柳橙汁高出了12.4%。

白宮發言人德賽（Kush Desai）則在回應美國廣播公司新聞網的聲明中表示：「美國的平均關稅稅率在過去一年上升了近十倍，但與此同時，通膨卻實際上已經放緩，實際工資提高，GDP增長加快，數萬億美元的投資持續進入美國，投入到生產和招聘僱員去。」

稅務基金會的數據顯示，美國平均有效關稅稅率已從2024年的約2%，飆升至2025年的約10%，為1946年以來的最高水平。最新的政府數字可見，12月的年通膨率為2.7%，跟川普去年上任時的通膨率大致相同。

