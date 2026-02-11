州法禁ICE戴面罩執法 遭聯邦法院擋下

邊境巡邏局的人員在去年6月的這場行動中，全部都配戴了遮臉器材。 (美聯社)

聯邦法官以歧視 為理由，阻擋加州 禁止ICE移民 執法人員佩戴面罩法令，但要求執法人員必須佩戴清晰可見的徽章

美聯社報導，一位聯邦法官9日阻擋了加州一項禁止聯邦移民執法人員遮蓋臉部的法律生效，但規定執法人員必須佩戴清晰的身分標識證，標明其所屬機構和徽章編號。加州成為第一個禁止大多數執法人員戴面罩的州。該法案於去年9月由州長簽署。

川普政府於去年11月提起訴訟挑戰該法律，認為這些法律會威脅到面臨騷擾、人肉搜索和暴力的執法人員的安全，並且由於是州政府直接監管聯邦政府，因此違反了憲法。

法官斯奈德（Christina Snyder）表示，她做出初步裁決是因為，該面罩禁令的生效條款並未同時適用於州的執法部門，從而對聯邦人員構成歧視。隨著各州努力應對執行川普政府移民政策的聯邦執法人員，這項裁決會對全國產生影響。

不過這項裁決並未排除未來立法禁止聯邦特工戴口罩的可能性，如果該法規適用於所有執法機構的話。斯奈德在裁決書中寫道：「法院認為，聯邦官員可以在不戴面罩的情況下履行其職責。」該裁決將於2月19日生效。

紐森於9月簽署了法案，禁止部分執法人員戴面罩、脖套和其他臉部遮蓋物。該法案原定於1月1日生效，但因訴訟而被擱置。除了豁免州執法人員外，該法案還為便衣特工、佩戴N95口罩或戰術裝備等防護裝備的人員，以及其他不佩戴面罩會危及行動的情況作出了例外規定。斯奈德支持聯邦政府的立場，聯邦政府認為這項豁免對聯邦特工構成歧視。

代表舊金山的州議會參議員威善高（Scott Weiner）9日表示，他將立即提出新的立法，將州警察也納入禁蒙面令的適用範圍。威善高是當初草擬了禁止佩戴面罩的法案。

威善高在一份新聞稿中說：「移民暨海關執法局（ICE）和邊境巡邏員蒙面是為了最大限度地實施恐怖行動，並逃避責任。我們將確保面罩禁令得到有效執行。」