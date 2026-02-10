AI未能取代 500人搶年薪77萬編輯

Netflix近期招聘「產品與技術傳播總監」職位，年薪高達77萬5000美元。圖為該公司製作的攀 登台北101大樓的宣傳海報。（取自Netflix)

當很多傳媒行業、記者的薪水越來越低時，人們擔心人工智慧AI 的興起，最終可能取代傳媒工作。實際上，很多高科技公司，近幾年正在高薪招聘傳播與故事講述崗位，年薪高達77萬5000美元。其中一家金融科技公司招聘「編輯與敘事總監」職位，共收到超過500份申請，多數來自新聞工作者。

據商業內幕（Business Insider）近期的報導，科技行業最新的高薪職位，是為公司負責高級傳播與講述故事的人準備。總部位於舊金山的人工智能 公司Anthropic，其資深職位年薪高達77萬5000美元。相比之下，招聘平台Indeed數據顯示，美國傳播總監（Director of Communications）平均年薪約為10萬7000美元。

「會講故事的人」 需求增

此類職位涵蓋傳播總監、首席傳播官、新媒體負責人等。他們的日常工作內容包括，幫助公司向投資人、監管機構、客戶、員工及公眾清晰解釋AI產品，打造引人入勝的故事。這些職位重視的人才，能夠將複雜技術轉化為清晰表達，並不要求傳統的編程技能。

傳播職位的核心職責包括，定義公司的整體敘事，尤其是關於人工智能AI的相關內容，撰寫演講稿和社群媒體內容，將複雜的技術成果轉化為簡單易懂的語言，管理媒體關系、以及策畫故事營銷活動。傳播人員需具備足夠的AI知識，能提出專業問題，並用「人話」解釋技術。

高科技公司雇主，非常重視候選人出色的寫作與編輯能力，以及戰略思維水平。華爾街 日報報導指出，企業對「會講故事的人」需求日益增加，職介信息平台領英（LinkedIn）上提及「故事講述者」（storyteller）一詞的職缺比例，從2024年到2025年翻了一倍。不過，競爭同樣非常激烈，金融科技公司Chime去年招聘「企業編輯與敘事總監」職位，共收到超過500份申請，多數申請者來自新聞工作者。

為何在高科技領域，傳播崗位薪資如此之高？商業內幕認為，生成式AI讓低品質內容充斥網路，在這樣的環境下，由傳媒專業人員創作的內容顯得尤為珍貴。社交網絡公司Bumble前全球傳播副總裁Gab Ferree表示，現在網上充斥大量垃圾信息，科技公司願意為能夠把複雜內容講清楚、有力傳達信息、讓人們理解重點的人支付高額薪資。

此外，科技公司愈來愈將「敘事能力」視為一種戰略武器，用來贏得投資人信任與公眾認可。因此，頂尖傳播人才被視為關鍵員工，薪資水準自然水漲船高。Netflix近期招聘「產品與技術傳播總監」職位，年薪高達77萬5000美元；OpenAI也有多個傳播職缺，薪酬約40萬美元。

傳媒行業整體薪資水準正在全面上升，顧問公司Korn Ferry最新調查顯示，財富500強大企業的首席傳播官薪資中位數，已上漲至40萬至45萬美元，比一年前增加約5萬。對此，總部位於聖荷西（San Jose）的網絡技術巨頭、Cisco公司首席傳播官Steve Clayton表示，對於真正熱愛傳播工作的人來說，現在正是黃金時代。