蓋洛普：勞工融AI於職場 普及率提升

使用AI的員工比例持續上升，技術相關領域的普及率依然領先其他產業。（路透）

洛杉磯 NBC 4電視台報導，根據蓋洛普（Gallup）最新發布的職場調查顯示，過去幾年美國勞工採用人工智慧（AI ）的速度驚人。儘管頻繁使用AI的員工比例持續上升，但在技術相關領域的普及率依然領先其他產業。

這項針對逾2萬2000名美國員工的調查指出，約12%的受雇成人表示每天都會在工作中使用AI。約四分之一的受訪者「頻繁」使用AI（每周至少數次）、近半數的人則每年使用數次，相較於2023年（ChatGPT引發生成式AI熱潮之初）僅21%的人偶爾使用，目前的普及率有顯著提升。AI主要被用於撰寫郵件、編寫程式碼、摘要文件、生成圖片或解答問題。

在佛羅里達州 新史密那海灘（New Smyrna Beach）的Home Depot賣場，70歲的店員瓦林斯基（Gene Walinski）就是AI的擁護者。他每小時都會用手機諮詢AI助理，以解答他不熟悉的電氣零件問題。「如果沒有它，我只能對客人聳肩說『不知道』，這會影響我的表現。」

儘管AI正在普及，但在不同產業間仍存在落差：約60%的技術產業員工頻繁使用AI，其中三成更是每天使用。

28歲的投資銀行家坦齊（Andrea Tanzi）每天利用AI綜合處理大量文件與數據，並使用美國銀行的內部聊天機器人Erica處理行政庶務。

大多數大學院校及K-12（中小學）教職員每年至少使用數次AI。

60歲的高中美術老師哈齊達基斯（Joyce Hatzidakis）表示，她利用Google Gemini來「修飾」與家長的溝通語氣，「我隨手寫下筆記，讓它調整語氣，這確實減少了家長的投訴。」

儘管政府與企業大力推動AI以合理化龐大的算力投資，但經濟學家對其帶來的生產力提升與就業影響仍持保留意見。

AI治理中心（Centre for the Governance of AI）研究員曼寧（Sam Manning）指出，高頻率使用AI的辦公室白領通常具備較高學歷與多元技能，較能適應技術轉型。然而，研究也識別出全美約610萬名處於風險中的勞工；高風險族群為從事行政助理或文書工作，其中86%為女性，且多集中在小型城市。這些勞工的技能較易被自動化取代，且缺乏轉換跑道的儲蓄與轉職技能。

有趣的是，僅有極少數員工擔心AI會在未來五年內取代自己的工作。2025年的調查顯示，一半的員工認為這「完全不可能」。