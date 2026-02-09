法廊快報／最高法院：車內散落大麻屑不違法

車內地板上發現大麻碎屑，會否顯示司機可能隨時吸食，而影響駕駛安全？加州最高法院判定不可能，因而沒有違反旨在保障駕駛安全的法例。（大麻示意圖，Unsplash / Ndispensable）

加州 一宗在車內地板上發現大麻 碎屑的案件是否違法，終於有了最後判定。該州最高法院裁決，車內地板發現的零碎大麻，不會令人擔憂這顯示司機正要吸食，而造成駕車能力受損，因此沒有違反「禁止車內開封酒精容器法」。

在加州，為了防止醉酒駕 駛而影響駕車安全，訂立了「禁止車內開封酒精容器法」（Open Container Law），規定司機或乘客在車輛行駛或停放在公路時，不得在車內持有打開的酒精飲料容器，以使他們在車內不會觸及酒精。然而，同樣妨害駕駛安全的，還有是吸食大麻後駕車，那麼，當局可否以「禁止車內開封酒精容器法」的立法精神，應用於禁止車內持有「打開的大麻容器」？並且「什麼才算持有打開的大麻容器」？上述加州最高法院的裁決對此作了判定。

綜合Yahoo News及「洛杉磯時報」報導，上述案件是加州沙加緬度（Sacramento）一名警官攔下一輛被指未完全停下的車，發現車內的後座地板上有大麻碎屑，於是以違反加州「禁止車內開封酒精容器法」為名，指稱有合理理由搜車，結果發現一把未註冊的手槍，車內人士因而被控非法持有槍枝。

案件上訴至加州最高法院。1月29日，最高法院裁定，該名司機未有妥善清理掉落在後座地板上的少量大麻碎屑，並無違反該州的「禁止車內開封酒精容器法」。裁決指出，除非大麻產品已捲好，或以其他方式可隨時吸食，否則加州警察不能因大麻的原故，而按「禁止車內開封酒精容器法」來截停司機，或傳喚其到法庭。

法官Goodwin Liu在判詞中寫道：「擺在我們面前的問題是，散落在汽車後座地板上的少量散裝大麻，是否違反了（禁止車內開封酒精容器法）規定，我們認為沒有違反。」

但法官指出「禁止車內開封酒精容器法」的精神適用於大麻，只是此案件本身不構成車內人士有即時吸食大麻的可能性。他說，加州的「禁止車內開封酒精容器法」主要與酒精有關，法院認為「開瓶容器」的概念亦適應用於大麻，反映相同目的，但酒精和大麻本質上不同，司機有可能在等待紅燈時，就可伸手到後座，拿起一瓶打開的伏特加來喝一口，但卻不太可能伸手去撿後座地上的大麻碎屑來即時抽食。