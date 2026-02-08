加州經濟真相：就業疲軟 短期難解

加州經濟看似蓬勃發展，其實已成全美最疲軟的就業市場之一。（美聯社）

加州 經濟繁榮，目前位居全球第四大經濟體，但背後的真相卻是：加州已成為美國最疲軟的就業市場之一。

灣區 委員會經濟研究院執行董事貝利薩里歐（Jeff Bellisario）說：「加州的情況不樂觀。與其他州相比，我們的經濟成長十分緩慢。」

聖荷西信使報表示，包括州長紐森 在內的一些加州領導人舉出多份報告宣稱，以國內生產毛額（GDP）來衡量，加州是全球最大的經濟體之一，包括Nvidia在內的科技巨頭正引領著人工智慧的發展，使這些企業的市值不斷飆升。

然而，加州的雇員招聘趨勢，卻顯現與經濟狀況截然不同的景象：加州就業市場目前是全美最疲軟的市場之一。以各州年度就業機會成長速度計算，加州2025年排名全美第37位，低於2024年的第32位。

BMO Capital Markets首席美國經濟學家安德森（Scott Anderson）說：「加州不再是就業機會眾多的地區，即使科技業也是如此。儘管科技大企業市值屢創新高，卻持續定期裁員。」

部分經濟學家認為，加州就業市場的疲軟態勢短期內可能無法緩解。位於巴洛阿圖的加州經濟持續研究中心主任樂維（Steve Levy）說：「預料加州就業機會成長遠低於全國平均的趨勢，今年將持續。」

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「矽谷一直是加州就業成長的主要推動力，但矽谷現在按下了暫停鍵，『效率』是現在的關鍵詞。」

紐森辦公室將加州就業困境的部分責任歸咎於川普及其政策。州長辦公室快速反應副主任理察茲（Brandon Richards）說：「川普失敗的經濟政策、關稅政策及移民突擊行動，讓整個美國就業市場都陷入了困境。」

信使報指出，儘管紐森辦公室將大部分責任推給了川普政策，但加州的就業市場其實在拜登執政期間就已開始走下坡。數據顯示，2021年，加州就業機會總數增加7.7%，但在2022年大幅放緩至2.6%，2023年更降至0.5%。到2024年，加州就業機會略有回升，但2025年再度下降，12月失業率更高達5.5%，居全美之冠。

信使報表示，灣區就業市場的衰退是造成加州就業市場疲軟的主要壓力。灣區2025年減少2萬多個工作機會，其中東灣減少8400個，舊金山和聖馬刁地區減少6400個，南灣地區減少3500個。