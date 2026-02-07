保護數位隱私 趕緊調整手機設定

我的頻道

編譯組／綜合報導
數位隱私周開跑：簡單幾步驟，教您提升手機資安防護。（示意圖，取自Pexels）
數位隱私周開跑：簡單幾步驟，教您提升手機資安防護。（示意圖，取自Pexels）

KTLA 5電視台報導，在數位時代，保護個人隱私已成為一項挑戰，但透過調整手機內的幾項關鍵設定，就能有效加強資安防線。正逢「數據隱私周（Data Privacy Week）」，現在正是重新掌握個人資訊主權的最佳時機。

以下為針對iPhoneAndroid用戶提供的實用調整建議。

對於iPhone使用者而言，防止應用程式App跨軟體追蹤是首要任務。這能大幅減少背景程式對個人行為的紀錄。

•關閉追蹤請求：進入「設定」>；「隱私權與安全性」>；「追蹤」，關閉「允許App要求追蹤」。

•管理定位服務：許多App不需要全天候偵測您的位置。請至「設定」>；「隱私權與安全性」>；「定位服務」，檢查權限被設為「永遠」的App，並考慮將其改為「使用期間」或「永不」。

•關閉精確位置：除非是導航類App，否則多數程式僅需「概略位置」即可運作。您可以關閉特定App的「精確位置」開關。

•隱藏與鎖定App：若想防止他人開啟特定App，可長按圖示並選擇「需要Face ID」。若選擇「隱藏並需要Face ID」，該App將移至隱藏資料夾且不顯示通知，僅限本人查看。

Android手機用戶則有三項快速檢查重點，能有效強化隱私控管。

•權限管理員：進入「設定」>；「安全性與隱私權」>；「權限管理員」，逐一審視哪些App擁有位置、相機或麥克風的存取權，並關閉不必要的授權。

•限制廣告追蹤：在「廣告」設定中，您可以重設或刪除「廣告ID」，這將使應用程式和網站更難追蹤您的偏好。

•關閉診斷資訊：若不希望與Google分享手機的使用習慣，可在隱私設定中關閉「使用情況與診斷」。

無論您使用哪種系統，若需要進行不留痕跡的快速搜尋，專家建議使用Firefox Focus等瀏覽器。這類軟體預設會阻擋追蹤器，且搜尋紀錄不會被儲存，非常適合處理敏感資訊。

