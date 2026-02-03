台奶茶UG Tea挺過整改風波 回歸首日賣2400杯

李小姐表示，她原以為只是單純的新店開幕，對先前的風波並不知情。她坦言：「只要飲料好喝、環境舒服，以後還是會常來。」（記者謝雨珊／攝影）

台灣手搖飲新品牌「UG樂己」（UG Tea，全稱為Unique Green）今年積極開拓北美版圖，首站選址南加州 手搖飲「一級戰區」聖蓋博 市。儘管先前曾因室內建築合規問題短暫停業整改，在歷經一個多月的調整後，終於在1月31日重啟。據業者指出，回歸首日即繳出單日銷量突破2400杯的驚人成績。

記者實地走訪，發現重啟營運的UG Tea人氣絲毫不受停業風波影響。店門口人聲鼎沸，排隊人潮一路延伸至馬路邊，店內外擠滿消費者。據悉在重新開業當天，為炒熱氣氛，店家還特別邀請DJ現場駐點演出，動感的曲風結合時尚的室內空間，為品牌重返市場注入滿滿活力。

對於品牌的暫時停業與回歸，現場民眾呈現不同看法。剛好在附近辦事的李小姐表示，她原以為只是單純的新店開幕，對先前的風波並不知情。她坦言：「我是被熱鬧的氣氛和廣告吸引進來，只要飲料好喝、環境舒服，以後還是會常來。」

相較之下，不少專程前來慶祝回歸的民眾，則展現出更理智的支持。鍾先生表示，品牌經營應以合法合規為底線，先前的停業風波可視為成長的教訓。但他認為，只要這次確實按照規定改正，並通過市府驗收，還是很願意為來自台灣的家鄉品牌加油。

面對本報記者詢問突然暫時停業細節，聯發國際媒體聯絡人李雅筑回應顯得謹慎，僅以「先前文件未交齊、目前已補齊」簡短帶過。不過她也同時向外界信心喊話，強調重新開業後一切運作皆回歸正常軌道。

UG品牌目前在全美已開設兩家門市，分別位加州聖蓋博與華盛頓州西雅圖。其背後的聯發國際（Sharetea歇腳亭母公司）對北美市場信心滿滿，預計2026年底前在全美至少展店15家以上。