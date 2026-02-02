環球影城遊園車 男子當眾脫衣擾乘客

我的頻道

編譯組╱綜合報導
加州環球影城（Universal Studios）一名男子在搭乘好萊塢電影拍攝片場遊園車（Tram Tour）期間，突然在車上當眾脫衣。（本報資料照片）
加州環球影城（Universal Studios）一名男子在搭乘好萊塢電影拍攝片場遊園車（Tram Tour）期間，突然在車上當眾脫衣。（本報資料照片）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州環球影城（Universal Studios）上周六發生一起令人震驚的意外，一名男子在搭乘好萊塢電影拍攝片場遊園車（Tram Tour）期間，疑似因受藥物或酒精影響，突然在車上當眾脫衣，讓原本歡樂的導覽行程演變成一場集體驚魂記。

根據目擊者蓋布瑞（Gabriel）向KTLA電視台提供的多段現場畫面顯示，該名男子當時表現得「神智不清」，不斷製造騷亂。他先是擅自跳下遊園車，脫掉上衣並在軌道旁的地面翻滾，甚至對園方工作人員做出挑釁動作。

蓋布瑞隨後補充道，該男子接著重新跳回遊園車上，並開始在超過150名遊客（包含多名婦女與孩童）面前進一步脫掉全身衣物。當時車上許多遊客都被這詭異的一幕嚇得紛紛拿出手機紀錄。

據了解，園方安全人員在事發後約15分鐘才趕抵現場處理，並協助受驚嚇的遊客撤離騷亂區域。

目擊者蓋布瑞表示，雖然司機和導覽員已經盡力處理，但仍認為園方的緊急應對程序絕對有待重新評估。事後，園方向受影響的遊客致歉，並補償每人一張全園通用的「快速通關券」（Express Lane Passes）。

蓋布瑞最後語帶諷刺地套用遊園車的口號表示：「可以肯定的是，這在環球影城絕不是一個『奇幻（Tram-tastic）的一天』。」

目前尚不清楚該名男子是否會面臨刑事指控，或是否已被列入園方黑名單。

環球影城 加州 洛杉磯

