亞裔戒毒機構負責人 涉嫌販毒

明尼亞波利斯訊
40歲的Yeng Moua面臨重罪指控。（Ramsey County警察局）
一對來自明尼蘇達州聖保羅（St. Paul）的亞裔夫婦，涉嫌墨西哥販毒集團的重大毒品案件。夫妻倆是當地社區知名人士，創辦一家面向亞裔社區的非營利戒毒機構，如今兩人均面臨重罪指控。據悉，當事人稱「自己需要錢」，每次運送毒品，可獲得1000美元報酬。

明州藍夕縣（Ramsey county）地區法院的刑事訴狀，37歲的楊賢娜（Xianna Moua Yang，音譯）和40歲的丈夫馬贏（Yeng Moua，音譯）已被起訴，被控將毒品運入明尼亞波利斯（Minneapolis）、聖保羅雙子城市街頭。根據姓氏判斷，女方楊賢娜與其丈夫可能是苗族人。

訴狀指出，1月8日，警方監控到楊賢娜和馬贏夫婦，駕車前往明尼亞波利斯一家酒店。一名西裔男子從酒店出來，拖著一個黑色行李箱到他們車旁，並放入後座。隨後，夫妻倆駕車離開。

此前，執法部門已對一個名為DTO的墨西哥跨國販毒團夥調查數月。就在監控楊賢娜和馬贏夫婦的同一天，警方發現兩名DTO「跑腿」人員，在同家酒店與同一名西裔男子接觸，並帶走一個行李箱。執法部門確認這兩名「跑腿」，負責代表該犯罪團夥運送毒品，他們後被發現攜帶72磅毒品，經檢測為冰毒。

警方8日跟蹤楊賢娜和馬贏夫婦的車駛向聖保羅東區，之後攔下車輛。當警察詢問馬贏身上是否有毒品或槍枝時，他回答「不知道」，稱自己要去「幫助別人」，並稱剛結束因「持有管制藥物和槍枝」被判的緩刑。馬贏後來告訴警員，他不知道車上有任何非法物品，自己只是「幫助別人搬運東西，但沒有檢查是什麽」。楊賢娜告訴警員，車上的「東西」是她的，與丈夫無關。

根據指控，警察在車內黑色垃圾袋中發現42磅（約19公斤）毒品，經檢測為冰毒。該垃圾袋已被撕開，包裝與「跑腿」人員攜帶的毒品完全相同。楊賢娜和馬贏因涉嫌持有毒品被捕。

起訴書顯示，楊賢娜向警方承認，曾為一名綽號為Layo的西裔男子運送過兩次毒品。她告訴警方，自己需要錢，「並且知道做錯了，因為她是一名戒毒輔導員，也是一名已經戒毒的吸毒者。」楊賢娜指出，Layo通過墨西哥電話號碼聯絡她，告知取貨和送貨地點，每次運送毒品，楊賢娜都能獲得1000美元報酬。

據指控，楊賢娜在酒店進行毒品交易前曾告訴丈夫，他們是去領取捐贈給無家可歸者的物資，當馬贏看到所謂的「捐贈物」是毒品時非常憤怒，兩人隨後發生爭執。期間，馬贏開車時，楊賢娜爬到後座，將行李箱中的毒品取出並裝入黑色垃圾袋。

法院記錄顯示，楊賢娜現面臨持有50克以上可卡因或冰毒，以及90天內銷售17克以上毒品兩項一級重罪指控。馬贏則被控一級銷售罪或教唆銷售罪。兩人目前均被羈押，保釋金各為15萬美元。法院記錄顯示，夫妻倆下次出庭時間為3月4日。

報導指出，這對夫婦2024年創辦非營利組織Koom Recovery，他們表示，該機構主要使命是幫助居住在明州的苗族人戒除毒癮，因為夫妻倆曾與毒癮作鬥爭。Koom Recovery官網顯示，該組織面向苗族及東南亞亞裔社區，提供戒毒小組、開展街頭文化特色活動以及教育項目，創始人積極參與社區事務，包括與Recovery Café Frogtown合作等。這對夫婦此前還曾接受媒體採訪，在當地具有一定知名度。

37歲的Xianna Moua Yang，涉嫌為墨西哥販毒集團運毒。（Ramse...
亞裔 墨西哥 明州

