高中時遇疫情的學生 進大學後遺症慢慢浮現

新冠疫情 對學生造成的隱形損害，正在大學校園中浮現。

SFGATE報導，2020年3月，全國各地的教室突然關閉，教育界幾乎在一夜之間發生了翻天覆地的變化。儲物櫃前不再有碰肘的場景，圖書館裡不再有緊張的自習，老師講台前也不再有竊竊私語的提問。曾經熱鬧非凡的教室如只剩下一塊閃爍的螢幕和一台網路攝影機。

近六年過去了，這一代的大學新生仍在承受著疫情帶來的影響，他們經歷了多年的網課高中生活、與世隔絕的孤獨感以及在人生最重要的成長階段學習中斷的困擾。即使大學生活已經恢復正常，教育工作者表示，疫情在學業和情緒上的後遺症依然存在。

這些被稱為「新冠世代」（COVID cohort）的學生，也就是2020年後高中畢業的學生，在進入大學時面臨明顯的學習差距和深深的歸屬感焦慮，專家警告說，這些影響可能會持續數年。「新冠疫情爆發時」，柏克萊加大 教育學院傑出教授、大學預科主任沃雷爾（Frank Worrell）說，「我認為它對我們的影響比我們想像的要大得多」。

沃雷爾和其他教育工作者表示，高中關鍵時期全部或部分時間都在線上學習，導致今天的學生無法應對大學生活的學術和社交壓力。「學習效果大幅下降或許並不令人意外」，他說，「當然，教育是一個循序漸進的過程。我認為我們常常沒有意識到這一點」。

換句話說，沃雷爾認為，學習是逐步累積的，一兩年的學習中斷可能會對未來產生巨大的影響。聖地牙哥 加大招生管理工作小組11月發布的一份報告，強調了新生入學時的學術準備水準急劇下降。其中，數學、寫作和語言技能方面的差距最大，該報告將這種下降很大程度歸因於疫情期間的教育問題。