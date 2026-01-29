夫妻錯開時間領社安金不吃虧 低收入一方可先領

專家表示，許多人過早領取社安金可能要付出代價。（美聯社）

去年，川普及其政府效率部（DOGE）對社會安全局（Social Security Administration）的運作方式進行了改革，引發申請社會安全金的人數激增。本會計年度上半年社安金 申請件數大增13%，其中許多人選擇在達到完全退休 年齡（1960年起出生者的完全退休年齡為67歲）前領取。

如今，政府效率部已走入歷史，對於人們在規畫退休生活時該如何考慮社安金，以及離退休時間尚早的人是否還能指望社安金，專家提出了看法。金融研究機構Morningstar個人理財和退休規畫總監賓士 （Christine Benz）表示，許多人過早領取社安金，可能讓他們付出代價。

全國註冊社會安全分析師協會（National Association of Registered Social Security Analysts）共同創辦人謝登（Martha Shedden）表示，人們提前申請社安金是因為他們感到害怕，擔心福利受影響。她提醒民眾不要陷入悲觀情緒，如果已經到了考慮退休的年紀，社會安全福利不會在短時間內有巨大改變。

對於已年滿50歲的人來說，賓士認為他們可以假設退休後的福利與他們現在預期的一致；但對於年齡較小的人來說，未來福利可能有所削減，但退休後仍能領到社安金。

美國社會安全制度允許符合資格的民眾最早從62歲開始領取社安金，最遲為70歲。如果人們62歲就開始領社安金，將永久領取到較低的社安金；如果延後到70歲才領取，將永久領到較高的社安金。

專家指出，何時開始領社安金的差別很大。截至2026年，如果人們在62歲開始領取社安金，每月最高金額為2969美元，如果等到70歲才領，每月最高可領5181美元，幾乎高出一倍。

謝登表示，如果是需要額外收入來維持生活開銷的已婚夫婦，有一種策略可以提高他們終身的社安金收入，那就是：讓收入較低的一方先領取社安金，然後盡可能延後收入較高配偶領取社安金的時間，將兩人能領取的社安金最大化。收入較低的配偶可以在收入較高的配偶開始領取社安金後，將自己的社安金轉為領取收入較高配偶的社安金。

已婚夫婦有一方先領取社安金，可能意味著必須動用退休帳戶或儲蓄帳戶的存款，或者在領取社安金後繼續工作。根據退休研究中心（Center for Retirement Research）最近進行的一項研究，約有40%的人們會在某個時間點這樣做，好處是夫婦雙方都能獲得較高的終身福利。