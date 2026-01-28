起源9歲女孩…加州連鎖餐廳菜單須列過敏原 領先全美

我的頻道

編譯組／綜合報導
許多人對不同食物患有敏感症，但現在於加州的連鎖餐廳用餐時，不再擔心誤食敏感食物而發病，因為規限餐廳列出菜單中含食物敏感原資訊的法案已經生效。（示意圖，本報系資料照片）
加州一條規管餐廳的新法案正式生效，要求那些在全美設有20家或以上分店的餐廳和食品機構，必須在其餐牌上，列明主要過敏原食物。

「紐約郵報」報導，該項法例為《餐飲過敏原披露法案》（Allergen Disclosure for Dining Experiences Act，簡稱ADDE），要求餐廳在其餐牌上或網上資訊中，書寫該食肆已知的、或理應知曉的每道菜品中，所含的主要食物過敏原；同時，已知的過敏原必須在每道菜式的描述中被提及，或讓顧客掃描二維碼而得悉。

目前，加州是全美首個強制要求餐廳作如此安排的州，州內連鎖餐廳必須在2026年7月1日前，落實新規，把相關資訊列入菜單上。當中，尤其要求列出「九大」主要食物過敏原：牛奶雞蛋、魚類、甲殼類海鮮、堅果、花生、小麥、大豆和芝麻。

AADE法案的制訂源自一名9歲小孩勞艾迪（Addie Lao）的過敏外食餐飲經歷，此後，她與母親積極推動這項法律。艾迪對乳製品、花生、堅果和芝麻過敏，有一次在一家自願標示過敏原訊息的餐廳用餐，然後想到，所有餐廳都應該這樣做。

艾迪去年10月接受報導過敏議題的媒體Allergic Living時說：「AADE法案非常重要，能令像我一樣的成年人或孩子均可安心用餐，我學會即使我只是個小孩，也能推動重大的轉變。」她的母親羅賓（Robyn Lao）也補充指，法案是邁向食物過敏安全文化的重要一步，能拯救生命，讓像她這樣的家庭能安心外出用餐。

根據食物過敏研究與教育組織（Food Allergy Research & Education，簡稱FARE）的數據，估計有3300萬美國人至少患有一種食物過敏症，相當於每10位成年人中，或每13名兒童中，就有一人在該類別人口中患有食物過敏。

