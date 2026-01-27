我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」WHO反擊

中日聯合國又槓上 日大使1句話嗆聲 高市再談台灣有事日美聯合撤僑

法廊快報／闖紅燈百元罰單狂灌附加費 總共付近500元

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州交通罰單有多項隱藏費用。（示意圖，加州巡警局）
加州交通罰單有多項隱藏費用。（示意圖，加州巡警局）

JALOPNIK報導，開車倘徉在加州陽光明媚的公路上，就像是進入一座美麗又嚴苛的矛盾國度。得天獨厚的迷人駕駛路線，駕駛人得以自在地在蜿蜒公路間奔馳，然加州的交通罰單卻是全國最高，且層層加碼，有時甚至與開車或交通安全毫無關聯的各種「隱藏費用」，原本100美元罰單，最後可能暴增至近500美元。

以卡爾斯（Kris Kahrs）經驗為例。根據CBS的報導，她在2025年4月因闖紅燈收到一張100美元罰單，結果罰單寄到家裡，卻需繳交486美元。不僅是闖紅燈罰單，根據美國罰款和收費司法中心（The Fines And Fees Justice Center），一張35美元的「停車標誌」（Stop Sign）違規罰單，在各項費用加總後，加州駕駛人最高需支付238美元。

這個責任，自然又回到州議員身上。CBS電視台指出，事實證明，加州議員多年來在交通罰單上，悄悄地加上近十種不同的隱藏費用，其中有些費用，如「魚類與野生動物保育基金」（Fish and Game Preservation Fund），與交通違規甚至「沒半毛錢關係」。「這讓人感覺他們好像隱瞞了什麼。」卡爾斯說。

加州立法者多年來一直將交通違規視為替州政府創造收入的工具，至少在制度設計上是如此。然隨著加州面臨數十億美元財政赤字，州府官方數據卻顯示，這類收入實際上逐年下滑。

早在2017年的一項審計報告中，就指出交通罰單中存在大量「缺乏合理性的費用」，審計呼籲立法者徹底推翻整套收費架構，重新設計與規畫。然而八年過去了，加州在這方面並無任何改變。諷刺的是，加州對企業與民眾訂立嚴格「不得巧立名目收費」法律，唯獨將州政府排除在外。

交通罰款對低收入族群造成嚴重影響。對有錢人來說，直接寄出500美元支票並不困難，但對收入有限者而言，卻可能是筆負擔，也正因如此，加州從交通罰款中獲得的收入反而年年下降，很多人付不起全額，乾脆一毛不繳。這對努力工作的加州人來說，是個糟糕的現況，然短期內恐怕看不到盡頭。

加州 罰單 低收入

上一則

「像街頭綁架」南加華人直擊ICE韓國城押人 開無標示車輛載走

下一則

華男40歲肺癌4期 改變飲食健康有轉機

延伸閱讀

從中國棄嬰到學霸 加州華女重遊遺棄現場看哭網友

從中國棄嬰到學霸 加州華女重遊遺棄現場看哭網友
加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪
加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相

加州婦女被判定自殺 11年後兩女兒揭翻案的殘酷真相
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿
加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸

加州推稅收抵免 暌違27年影集「海灘遊俠」將重磅回歸
迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了

迪士尼春節園遊會太懂華人 中文歌和熊貓甜品都來了

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
為提高社區對詐騙與災難應變的警覺與知識，南加州台美急難救助協會24日在洛杉磯僑教中心大禮堂舉辦「2026年防詐騙防災難講習會」。（記者张宏/攝影）

小20歲帥哥送99朵玫瑰和燕窩 華女陷溫柔陷阱 痛失積蓄

2026-01-24 18:21
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

好市多烤鷄稱不含防腐劑 遭消費者提告

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿