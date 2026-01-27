法廊快報／闖紅燈百元罰單狂灌附加費 總共付近500元

加州交通罰單有多項隱藏費用。（示意圖，加州巡警局）

JALOPNIK報導，開車倘徉在加州 陽光明媚的公路上，就像是進入一座美麗又嚴苛的矛盾國度。得天獨厚的迷人駕駛路線，駕駛人得以自在地在蜿蜒公路間奔馳，然加州的交通罰單 卻是全國最高，且層層加碼，有時甚至與開車或交通安全毫無關聯的各種「隱藏費用」，原本100美元罰單，最後可能暴增至近500美元。

以卡爾斯（Kris Kahrs）經驗為例。根據CBS的報導，她在2025年4月因闖紅燈收到一張100美元罰單，結果罰單寄到家裡，卻需繳交486美元。不僅是闖紅燈罰單，根據美國罰款和收費司法中心（The Fines And Fees Justice Center），一張35美元的「停車標誌」（Stop Sign）違規罰單，在各項費用加總後，加州駕駛人最高需支付238美元。

這個責任，自然又回到州議員身上。CBS電視台指出，事實證明，加州議員多年來在交通罰單上，悄悄地加上近十種不同的隱藏費用，其中有些費用，如「魚類與野生動物保育基金」（Fish and Game Preservation Fund），與交通違規甚至「沒半毛錢關係」。「這讓人感覺他們好像隱瞞了什麼。」卡爾斯說。

加州立法者多年來一直將交通違規視為替州政府創造收入的工具，至少在制度設計上是如此。然隨著加州面臨數十億美元財政赤字，州府官方數據卻顯示，這類收入實際上逐年下滑。

早在2017年的一項審計報告中，就指出交通罰單中存在大量「缺乏合理性的費用」，審計呼籲立法者徹底推翻整套收費架構，重新設計與規畫。然而八年過去了，加州在這方面並無任何改變。諷刺的是，加州對企業與民眾訂立嚴格「不得巧立名目收費」法律，唯獨將州政府排除在外。

交通罰款對低收入 族群造成嚴重影響。對有錢人來說，直接寄出500美元支票並不困難，但對收入有限者而言，卻可能是筆負擔，也正因如此，加州從交通罰款中獲得的收入反而年年下降，很多人付不起全額，乾脆一毛不繳。這對努力工作的加州人來說，是個糟糕的現況，然短期內恐怕看不到盡頭。