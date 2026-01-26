現代2車款 登今年最划算汽車榜單

現代汽車（Hyundai）旗下車款Elantra Hybrid與Tucson雙雙入選「美國新聞與世界報導」發佈的「2026年度最划算汽車」榜單。（路透）

美聯社報導，現代汽車（Hyundai）旗下車款Elantra Hybrid與Tucson雙雙入選「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）發布的「2026年度最划算汽車」（Best Cars for the Money）榜單。

其中，Elantra Hybrid連續第二年獲評為「最佳油電緊湊型房車」；Tucson則連續第三年（累計第五次）摘下「最佳緊湊型SUV 」桂冠。這些獎項旨在表彰各級距中品質與價值兼具的佼佼者，頒獎典禮已於1月22日在華盛頓特區車展（Washington Auto Show）舉行。

現代汽車北美公司產品企畫總監勞（Ricky Lao）表示：「在現今負擔能力成為購車關鍵因素的環境下，這份榜單提供了非常及時的評估。Elantra Hybrid與Tucson在房車與SUV級距中提供了實用功能，且起始建議零售價均低於3萬美元，確保能滿足不同預算與生活方式的需求。」

Elantra Hybrid具備強大的燃油經濟性（城市49mpg／高速52mpg／綜合50mpg），並以使用者友善的功能與獨特有趣的外型設計著稱。

Tucson作為品牌最暢銷車款，提供包括2.5升燃油車、油電車（Hybrid）、N Line 油電車、插電式油電（Plug-in Hybrid）及 XRT 五種車型，全方位滿足舒適、便利與安全的駕駛需求。

U.S. News汽車執行編輯克萬滕（Alex Kwanten）指出：「這份獎項凸顯了那些能兼顧良好持有體驗與長期價值的車款。這兩款車不僅設計感、價值感與性能兼備，隨時間推移的養車成本也相當低廉，自2021年以來兩者合計已奪下9項大獎。」

自2007年起，「美國新聞與世界報導」旗下的汽車頻道即針對全美銷售的大多數新車進行評分與評論，並定期發布「最佳汽車品牌」、「最划算汽車」及「最佳家庭用車」等獎項。

現代汽車美國分公司致力於提供富含科技感的產品線，支持「人類進步」的願景。目前，現代汽車集團計畫於2025年至2028年間在美國投資260億美元，包括其在加州的北美總部、阿拉巴馬州 的組裝工廠，以及全新的「美國大都會 工廠」（Metaplant America）與研發中心。