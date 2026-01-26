我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

現代2車款 登今年最划算汽車榜單

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代汽車（Hyundai）旗下車款Elantra Hybrid與Tucson雙雙入選「美國新聞與世界報導」發佈的「2026年度最划算汽車」榜單。（路透）
現代汽車（Hyundai）旗下車款Elantra Hybrid與Tucson雙雙入選「美國新聞與世界報導」發佈的「2026年度最划算汽車」榜單。（路透）

美聯社報導，現代汽車（Hyundai）旗下車款Elantra Hybrid與Tucson雙雙入選「美國新聞與世界報導」（U.S. News and World Report）發布的「2026年度最划算汽車」（Best Cars for the Money）榜單。

其中，Elantra Hybrid連續第二年獲評為「最佳油電緊湊型房車」；Tucson則連續第三年（累計第五次）摘下「最佳緊湊型SUV」桂冠。這些獎項旨在表彰各級距中品質與價值兼具的佼佼者，頒獎典禮已於1月22日在華盛頓特區車展（Washington Auto Show）舉行。

現代汽車北美公司產品企畫總監勞（Ricky Lao）表示：「在現今負擔能力成為購車關鍵因素的環境下，這份榜單提供了非常及時的評估。Elantra Hybrid與Tucson在房車與SUV級距中提供了實用功能，且起始建議零售價均低於3萬美元，確保能滿足不同預算與生活方式的需求。」

Elantra Hybrid具備強大的燃油經濟性（城市49mpg／高速52mpg／綜合50mpg），並以使用者友善的功能與獨特有趣的外型設計著稱。

Tucson作為品牌最暢銷車款，提供包括2.5升燃油車、油電車（Hybrid）、N Line 油電車、插電式油電（Plug-in Hybrid）及 XRT 五種車型，全方位滿足舒適、便利與安全的駕駛需求。

U.S. News汽車執行編輯克萬滕（Alex Kwanten）指出：「這份獎項凸顯了那些能兼顧良好持有體驗與長期價值的車款。這兩款車不僅設計感、價值感與性能兼備，隨時間推移的養車成本也相當低廉，自2021年以來兩者合計已奪下9項大獎。」

自2007年起，「美國新聞與世界報導」旗下的汽車頻道即針對全美銷售的大多數新車進行評分與評論，並定期發布「最佳汽車品牌」、「最划算汽車」及「最佳家庭用車」等獎項。

現代汽車美國分公司致力於提供富含科技感的產品線，支持「人類進步」的願景。目前，現代汽車集團計畫於2025年至2028年間在美國投資260億美元，包括其在加州的北美總部、阿拉巴馬州的組裝工廠，以及全新的「美國大都會工廠」（Metaplant America）與研發中心。

阿拉巴馬州 SUV 大都會

上一則

蒙市新年大屠殺舞社舊址 或將新建成商住混合大樓

下一則

華人ATM存款被吞鈔 聯繫客服追回

延伸閱讀

「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍

「阿凡達3」讓位「關鍵公敵」奪下北美票房冠軍
現代汽車Palisade榮獲2026北美年度風雲休旅車殊榮

現代汽車Palisade榮獲2026北美年度風雲休旅車殊榮
這家公司股東很開心 員工很擔心

這家公司股東很開心 員工很擔心
現代汽車股價創新高 單月市值增240億美元

現代汽車股價創新高 單月市值增240億美元
現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線

現代汽車旗下波士頓動力推Atlas新一代人形機器人：2028上生產線
2026現代Palisade榮獲2025年IIHS 最佳安全首選殊榮

2026現代Palisade榮獲2025年IIHS 最佳安全首選殊榮

熱門新聞

華人卡車司機曾月收入近萬，如今駕照到期無法更新，生活陷入困境。（受訪者老袁提供）

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

2026-01-22 21:00
南加康普頓聯合學區警局局長吳韋霖介紹警方執法流程及如何辨識詐騙警訊。（記者张宏╱攝影）

接到陌生電話？對方不說話？千萬別說這個字 當心被騙

2026-01-24 21:28
好市多自家品牌Kirkland有不少實惠商品。（美聯社）

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

2026-01-17 22:00
好市多調味烤雞捲入標示不符爭議。（好市多官網）

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

2026-01-24 19:35
好市多全新甜點「花生醬怪獸餅乾（Peanut Butter Monster Cookies）」。（取自好市多官網）

好市多新品花生醬餅乾 網友：最好吃的餅乾

2026-01-19 19:22
即使在美國，每次Trader Joe's發售新款購物袋也會引發搶購和排隊熱潮。（記者張宏／攝影）

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

2026-01-19 13:57

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名