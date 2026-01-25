加州新規 房屋上市廣告 照片經美化須註明

修改後上市房屋圖片。（加州眾議會隱私與消費者保護委員會分析報告提供）

一項今年起生效的加州 新法規定，房屋上市廣告中使用的圖片若經過美化修改必須註明，以免誤導潛在購屋者。

修改前上市房屋圖片。（加州眾議會隱私與消費者保護委員會分析報告提供）

舊金山紀事報報導，根據AB 723法案，房地產 經紀人刊登的上市房屋圖片若經過編輯軟體或人工智慧 修改，必須附上「足夠顯著」的披露聲明（disclosure statement）說明該圖片已被修改過。

AB 723法案規定，聲明適用於網路廣告、宣傳手冊和其他宣傳物中對上市房屋圖片進行的任何修改，例如添加、移除或更改包括室內固定裝置、家具、電器、地板、牆壁、油漆顏色、戶外景觀、立面、平面圖，以及房屋上或從房屋可見的外部特徵，包括路燈、電線桿、透過窗戶看到的景色和鄰近物業等元素。

此外，房地產經紀人還必須提供圖片的原始版本，可以放在經過修改的圖片旁邊，也可以提供二維碼或連結供瀏覽者查看原始照片。

不過，這項法律僅適用於照片拍攝後進行的修圖，因此無法解決購屋者經常抱怨的其他問題，例如使用廣角鏡頭拍攝使房屋內部看起比實際更大。

Open Homes Photography總經理克萊恩（Jeff Klein）表示，人工智慧讓幾乎所有人都能輕鬆使用手機拍攝房屋照片，然後添加一些原本沒有的設備。他說，使用人工智慧修圖的問題在於，它可能捏造一些實際上不存在的東西，例如從房間看出去並不存在的景象。

AB 723法案是由代表聖塔克魯茲的民主黨州眾議員佩勒林（Gail Pellerin）提出的，她稱這個想法來自其前幕僚長拉巴（Ashley Labar）。

2024年，拉巴帶著女兒從沙加緬度住家開車1小時前往聖荷昆縣里彭（Ripon）看一棟她在網路上看到的待售房屋，但到達後發現，廣告中那個漂亮的廚房並不存在，整個廚房空空如也，沒有櫥櫃、檯面，也沒有電器，只有一台抽油煙機。

佩勒林表示，雖然AB 723法案並未規定對未披露資訊的房地產經紀公司或經紀人處以任何罰款或懲戒，但加州房地產廳（Department of Real Estate）將根據其紀律處分程序處理任何違規行為。