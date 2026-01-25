太浩湖貴賓之家每晚4000元 服務佳、無限次滑雪

「太浩湖貴賓之家」的外觀與內部陳設。 (Guesthouse Lake Tahoe公關公司臉書)

太浩湖地區即將新開一家每晚收費4000美元的會員制獨棟賓館，提供私人廚師、司機、禮賓服務和無限次滑雪通行證，你認為它的錢景如何？

舊金山 紀事報(San Francisco Chronicle)報導，一家僅限會員入住的賓館將於本月在Truckee鎮中心附近開業，它以獨特的方式顛覆了傳統的滑雪租賃模式，並立即躋身鎮上最昂貴的住宿之列。

「太浩湖貴賓之家」的位置。 (谷歌地圖)

「太浩湖貴賓之家」 (Guesthouse Lake Tahoe) 位於鎮中心西端一棟新建的4000平方呎的住宅內，提供類似豪華酒店的全包式住宿體驗。旅館包含四張加州 金卡，可無限次暢滑數十個滑雪場，並配備私人廚師、司機兼導遊以及一位名為「舍長」的駐場員工，後者兼任禮賓服務。

旅館工作人員「精心策畫每位客人的入住體驗，提供無縫銜接的接送服務、客製化行程安排和特殊活動協助，以及其他提升客人體驗的增值服務，例如鏟雪、採購食品雜貨、遛狗和為旅行家庭提供兒童照顧服務」。

這處房產的目標客戶是灣區 的富裕旅行者：夏季和冬季旺季期間，每晚住宿費為4000美元；某些假日周末，每晚高達5000美元（至少預訂5晚）。對於回頭客，第一年會員資格到期後，每月需繳納 417 美元的會費。

「Truckee沒有大型的高檔飯店，所以對這類住宿的需求非常旺盛，」創始人、來自巴洛阿圖的企業家康威爾 (Trevor Cornwell) 說，「它比 Airbnb 貴，但比在Ritz-Carlton酒店給整個團體訂好幾個房間便宜。」

這棟房子包含四個圍繞公共區域（包括帶壁爐的客廳、餐廳和廚房）分布的私人套房，專為最多10位客人的團體而設計。康威爾表示，這樣的布局旨在營造一種共享的氛圍，而這種住宿風格也使賓館與其他獨立的滑雪租賃房或豪華酒店區分開來。

康威爾設想這棟房子可以接待大家庭、朋友團體，或作為公司團建的場所。

「我喜歡把人們聚集在一起的想法，以及由此產生的一切，」康威爾說， 「在賓館裡，你可以體驗到其他地方無法體驗到，你既可以做東道主，也可以做來賓。」

康威爾預計在本月底之前開放這棟房子預訂，前提是獲得鎮政府的最終認證。該公司已經收到了一些對冬季及以後日期感興趣的客人的訂房意願。