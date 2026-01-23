1天可吃多少蛋？研究揭健康者1整顆或2蛋白

健康專家建議，健康的普通人一天最多吃一個全蛋或兩個蛋白。（示意圖取自Pexels）

雞蛋 營養豐富，價格實惠，是很多人每日蛋白質攝取來源的不二選擇。不過雞蛋吃多了，可能會有心血管病風險。近日一項研究，揭示一天最多可以吃的雞蛋數量以及如何正確吃雞蛋能降低心血管疾病風險。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，健康專家指出吃雞蛋，真正威脅血管健康的關鍵不在於膽固醇本身，而是飽和脂肪。研究顯示，像雞蛋這類食物中的膽固醇，對血液膽固醇的影響其實出乎意料地小；科學家警告，真正的危險在於雞蛋所含的飽和脂肪，它會直接促進動脈內斑塊的形成，導致血管阻塞。

心臟科醫師與營養師建議：健康的一般人每天最多吃一顆全蛋或兩個蛋白；有基礎健康疾病者（如心臟病 、糖尿病或高膽固醇），每周最多攝取四個蛋黃。

不過，「每周四個蛋黃」有一個重要前提：飲食中沒有大量其他來源的飽和脂肪，例如紅肉、起司和奶油。若這些食物攝取偏高，蛋黃的攝取量就應再降低。

值得注意的是，川普政府近日公布一項顛覆數十年營養建議的飲食指南，其中把紅肉與奶油等富含飽和脂肪的食物放在金字塔的基礎位置，取代過去由麵包與穀物占據的角色。而雞蛋也被列為倒金字塔頂端最應多吃的食物之一。

目前的聯邦飲食指南仍建議：每日來自飽和脂肪的熱量應低於總熱量的10%。以每日2000卡的飲食為例，飽和脂肪攝取量不應超過20公克。

一顆大雞蛋約含1.6公克飽和脂肪，同時也是營養密度高的食物，提供葉黃素（lutein）、玉米黃素（zeaxanthin）與膽鹼（choline）等重要營養素。真正需要注意的，往往不是雞蛋本身，而是常與雞蛋一起食用、飽和脂肪含量高的配料，如香腸、起司與抹奶油的吐司。

高飽和脂肪飲食與肥胖會促使肝臟過度製造膽固醇，這些多餘的膽固醇可能在動脈中堆積形成斑塊，長期下來會提高心臟病與中風 的風險。

克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）的預防心臟病營養師祖姆帕諾（Julia Zumpano）建議健康族群每天最多1顆全蛋或2個蛋白，這項建議也與美國心臟協會（American Heart Association）的指引一致。

此外，雞蛋的烹調方式，也會對其整體健康影響產生顯著差異。最健康的烹調方式是幾乎不添加或完全不添加油脂，例如水煮、汆煮（poached），或在不沾鍋中用少量噴霧油炒蛋。這些作法能避免因奶油或食用油而額外攝取不必要的飽和脂肪。

同樣重要的是，要留意盤子裡的其他食物。像菠菜這類蔬菜能提升餐點的營養價值，但培根、香腸或起司等經典配菜，往往會讓飽和脂肪與鈉含量翻倍，掩蓋雞蛋原本的健康益處。