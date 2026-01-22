法廊快報／闖紅燈罰單該繳？ 政府未強制

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
包括加州在內，許多州都在路口加裝攝影機，對闖紅燈駕駛人開出罰單。（本報檔案照）
CBS電視台報導，南加州各地十字路口都安裝闖紅燈攝影機。儘管一些研究表明，這些攝影機可降低事故發生機會，然「是否需繳交闖紅燈罰單」，各界看法並不一致。

駕駛人卡爾斯（Kris Kahrs）在北好萊塢被紅燈攝影機拍到時感到震驚。接著她就收到一張486美元罰單。她付了179美元給一家名為「罰單狙擊手」（Ticket Snipers）的公司幫她出庭申訴。該公司創辦人戈斯（Jorian Goes）表示，目前加州仍有超過250個路口採取拍照執法。

他指出，電子開立的違規罰單存在各種問題，包括沒有現場目擊的人類證人，也沒有第一人稱證詞。「感測器和攝影機可能存在校準問題，此外，審查影像的是一名未穿制服的陳述人，替攝影機公司與市府工作，由他們來認定違規行為。」

全國汽車協會（National Motorists Association）比伯（Jay Beeber）指出，在加州，州政府和法院並未強制要求民眾一定要回應或繳納紅燈照相罰單。「他們唯一能做的是把案件交給催收公司，催收公司其實對你沒有實質權力。他們不能把這筆債務送交信用評分機構，不會影響你的信用。」

CBS新聞加州調查（California Investigates）對此進行調查後，找到一宗2016年法院案件，三大信用評分機構與31位州檢察長達成自願性和解，同意停止回報某些罰款衍伸的債務，包括交通罰單。

既然如此，為何紅燈罰單仍持續開立？比伯表示，原因是「很多人還是會直接繳錢」。至於為何加州紅燈照相罰金高達486美元，主要是因在原本100美元的罰鍰上，額外加上各種隱藏費用。

加州立法者多年來悄悄將交通違規當作州政府收入來源，其中有些費用，如「魚類與野生動物保育基金」與交通違規本身毫無關聯。

比伯強調，闖紅燈確實危險，也應受到處罰，但他指出，絕大多數紅燈照相罰單屬於他口中的「無關緊要的違規」。「只差零點幾秒的違規肉眼根本看不出來，駕駛人自己甚至不知道自己有違規，或只是慢慢地右轉通過路口。」

洛杉磯高等法院在電子郵件中證實：「若當事人未在罰單標示的『應到日期』前出庭或採取任何行動，案件會轉交給催收業者。」專家建議，民眾應查詢當地法院具體政策，且應清楚了解，一旦回應紅燈罰單，就等於接受法院管轄權，接下來就需完整走完整個法律程序。

本月，加州一項新法生效，允許城市或縣政府選擇將這類違規行為歸類為民事違規而非刑事違規，如此一來執行上將更為容易。若地方政府採取此套制度，只要車輛被拍到闖紅燈，車主需繳交100美元罰款，且駕照不會被扣分。

