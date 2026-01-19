史丹福大學統計學教授贏過4次頭彩 非關運算？

已故的史丹福大學統計學教授金瑟（Joan Ginther）本身是數學家，她贏過四次彩票頭奬成了傳奇人物。圖為她於2024年離世時的訃文截圖。（Dignity Memorial）

一位已故的史丹福大學博士兼統計學教授金瑟（Joan Ginther），堪稱全美頂級幸運兒。在她不平凡的77年人生中，贏過四次刮刮樂彩票頭獎，累積獎金達2040萬美元。她的生平事蹟日前首度曝光，亦有專家試圖推敲她的連勝祕技。

「每日郵報」日前報導，披露這位傳奇幸運兒的故事。金瑟對數字和機率具有非凡理解力，曾於1993至2010年間，四次中彩票頭獎。每日郵報形容，能夠贏得四次頭獎的機率，如同在地球上找到一顆特定的砂礫，而且該機率還要再乘以18。

坐擁巨富的她，離開打拚的加州 回到其故鄉德州 過著簡樸生活，且非常慷慨施財。其友人揭露，瓊金瑟一生未婚、膝下無兒，但運用其財富造福身邊的人，資助許多孩子上大學，默默把一間房屋贈予家族世交，免費為朋友輔導數學，向有需要的人提供財務支援。

金瑟所中四次彩票頭獎年份為1993、2006、2008及2010年，累積彩金2040萬美元。她有兩次中獎的彩券，是在同一間加油站購買。德州彩券委員會在2010年時對NBC新聞表示，從未懷疑她作弊或從事非法活動而中獎，其獲勝乃通過「一套完善系統」核實。

顧問公司Salt Hill Consulting高級統計學家Alan Salzberg對「每日郵報」表示，不能將金瑟的幸運，全歸功其數學天賦，當中應有「上帝之手」的運氣，並推測她可能把最初獲得的獎金，頻繁用於購買彩票，以提高中獎機率，並選擇賠率較高的彩票。同時，她居於德州鄉郊，參與彩票遊戲的人較少，就提高中獎機會。

金瑟的長年老友伍利（Fran Wooley）揭示一些祕技：「她買了好多彩票，還送給所有人……，她首次中獎時，已經連續多年買同樣的號碼，而且首次中獎時，並非住在鄉郊。」

伍利就在金瑟首次中獎的1993年認識她。當時，金瑟剛成為百萬富翁後，光顧伍利的理髮店，二人隨即成為好友。金瑟在伍利完成大學學業期間，免費替她補習數學。

伍利披露了金瑟的慷慨性情，不單供過很多孩子上大學，幫忙經濟困難著，更曾協助伍利買她的首套房屋，又以伍利的名義存了一筆儲蓄債券。伍利的家曾被大火燒毀，後來竟發現在銀行戶口內，獲得金瑟一筆支票入帳款項。

伍利還透露，一生未婚的金瑟，曾在加州居住時，愛上一名卡車司機。被問及一個大學教授，還擁有巨量財富，卻與卡車司機在一起，是否算一種不幸。伍利說：「你根本看不出她是百萬富翁，她看去不像有錢人……衣櫥裡大多是T恤和休閒褲，生活不奢華……但她每年都去西班牙幾個月，是她少有的財富生活表徵。」

金瑟於2024年4月12日因心臟病 安詳去世，享年77歲。她去世後不久，其遺產即捲入德州聖安東尼奧市的一宗遺囑認證案，至今仍未結案。目前尚不清楚她剩下多少獎金，或有否透過投資擴大財富，但伍利知道金瑟有一位財務顧問。