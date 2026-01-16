擴大南加「房產版圖」賀錦麗夫婦砸815萬買馬里布豪宅

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
前副總統賀錦麗夫婦，去年在馬里布斥資800萬買一間豪宅。圖為賀錦麗卸任副總統後，與丈夫任德龍離開華府。(美聯社)
前副總統賀錦麗夫婦，去年在馬里布斥資800萬買一間豪宅。圖為賀錦麗卸任副總統後，與丈夫任德龍離開華府。(美聯社)

紐約郵報報導，前副總統賀錦麗（Kamala Harris）與丈夫任德龍（Douglas Emhoff），進一步在南加擴大他們的「房產版圖」，他們在馬里布（Malibu）高級住宅區Point Dume買下一棟4000平方呎住宅。根據房源訊息，該房2025年12月2日，以815萬美元價格售出。

這棟距離海灘僅「一步之遙」的豪宅，房屋銷售資訊形容其「將現代奢華與自然美景完美融合」。從1月12日開始的一周，部分當地居民已經目擊到任德龍在海灘上漫步。想要前往該海灘，需要特殊的鑰匙打開門，這是該住宅區居民才能享有的權利。

儘管馬里布地區在2018年與2025年遭遇嚴重野火，但Point Dume基本未受太大影響。這個高檔社區，多年來吸引許多明星在此安家，包括西恩潘（Sean Penn）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）等。

根據地產資訊，賀錦麗夫婦買下的這棟房產，有四間臥室與六間浴室。屋內設有辦公室，擁有「拱形木樑天花板、天窗與法式窗戶」，可欣賞壯麗海景。主要起居空間沐浴在自然光中，配備內建音響系統與瓦斯壁爐。主臥室有超大衣帽間，主浴室配備獨立浸泡浴缸、雙洗手台，營造頂級SPA感氛圍。廚房可說是「主廚的夢想」，不僅有石面中島與頂級Miele家電，包括雙烤箱、洗碗機、冰箱與冷凍櫃等。

戶外的「私人綠洲」（private oasis）則有精心設計的造景後院、壁爐、電視、戶外廚房與用餐區，還有一個帶有石材檯面、迷你冰箱和水槽的下沉式吧台。該豪宅還有一棟客房、游泳池、內置按摩浴缸、桑拿房和一個提供高爾夫愛好者使用的「私人推桿練習場」。

根據房源資訊，「由車庫改造的專業健身房鋪設地墊、鏡子，並設有通往人工草坪的法式門，處處體現精緻奢華，每個細節都經過精心設計」。

除馬里布外，賀錦麗夫婦在南加富人區布倫特伍德（Brentwood）也有一處房產，是任德龍在2012年兩人相識前，以270萬美元購入，面積為3500平方呎，有四間臥室與四間半浴室。根據Zillow網站，目前該房產價值480萬美元。

賀錦麗先前居住於華盛頓特區、2017年當選參議員後購買的一套價值177萬美元的兩房公寓，面積1700平方呎。2021年以185萬美元售出。擔任副總統期間，她住在歷史悠久的「天文台一號」（Number One Observatory Circle）。她卸任後，CBS電視台曾報導其返回加州居住，有不具名人士透露，賀錦麗夫婦住在布倫特伍德。

賀錦麗出生在北加州，她的公職生涯也在那展開；但在嫁給任德龍後，她的資料居住地從2014年開始遷往洛杉磯。

