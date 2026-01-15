我的頻道

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

房屋託管費部分地區飆逾5成 購房難度更大

記者邵敏／綜合報導
房屋託管費用飆升，買房更難。（記者邵敏／攝影）
房屋託管費用飆升，買房更難。（記者邵敏／攝影）

一份最新報告顯示，房屋託管費用（Escrow Payment）不斷上漲，有些地方甚至飆升50%以上，正在挑戰美國家庭的預算。對於今年試圖進入房地產市場的買家來說，門檻將更高。

福斯新聞等媒體報導，Cotality公司發布的2026年房地產市場趨勢分析報告顯示，每月用於支付房產稅和房屋保險的託管費用，已成為房市面臨的最大風險之一，或將嚴重抑制人們的市場參與度。

房屋托管費用明細包括房產稅、房屋保險保費、任何必要的洪水保險、任何必要的房貸保險等。托管費用不包含業主協會（HOA）費用、公用事業費、房屋日常維護或維修等費用。

該報告深入研究這些已給現有房主帶來沉重負擔的款項，新的一年將繼續上漲。2025年，非抵押貸款成本（擁有房屋所需的費用，但不屬貸款本身、由貸款機構收取和支付的費用），整體飆升30%。在一些州，特別是自然災害常見地區，成本上漲更為劇烈，包括加州，該州山火、地震等自然災害頻繁。

據Cotality分析，2025年佛州和科羅拉多州的托管支付額，分別激增55%和57%，這些州的保費上漲，是導致托管費用飆升的主要原因。Cotality預測，2026年情況只會更糟，全美保費預計上漲8%，超過通貨膨脹水平。

Cotality首席經濟學家Archana Pradhan表示，這些成本可能會阻止更多購屋者進入房地產市場。近年來，由於借貸成本上升、房價居高不下，越來越多的潛在買家被迫退出市場。

Realtor.com高級經濟學家Jake Krimmel指出，擁有房產的好處之一，是月供的確定性，但這種確定性正在減弱。Krimmel表示，由於保險費和房產稅不斷上漲，未來持有住房的成本難以確定，因此也難以規劃預算。他認為，托管支付的增加，不僅意味房主正在支付更高的房產保險，也預示洪水、野火等自然災害風險增加，將給房主帶來「未來真正的風險」。

保險 保費 貸款

