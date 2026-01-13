假訊息充斥 「富人稅」未成案已先亂

億萬富豪在社群媒體上散布加州富人稅的虛假訊息，引發混亂。圖為川普盟友、矽谷創投家薩克斯。（美聯社）

針對加州 億萬富豪提議的一次性「富人稅 」，目前選民簽署人數尚不足以登上選票，而且距離投票表決日期還有半年時間，但已引發顯著混亂。

過去幾周，社群媒體上充斥著來自億萬富豪對這項提案的抱怨和虛假訊息，甚至將這項提案歸咎於民主黨 人。一些億萬富豪甚至先發制人宣布，已將其公司或住所遷出加州，包括谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）、甲骨文共同創辦人艾里森（Larry Ellison）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）和創投家薩克斯（David Sacks）。博弈網站BetOnline甚至正在計算，下一位離開加州的億萬富豪會是誰及其賠率。

舊金山紀事報表示，在許多情況下，批評這項提案的億萬富豪們都從根本上誤解了這項稅收背後的推手及其真正目的。以川普的親密盟友薩克斯為例，他曾多次發言，將加州民主黨員與推動這項提案的工會混為一談。

「富人稅」如何運作？

這項提案將對淨資產超過10億美元的加州居民徵收一次性5%的稅金，將追溯適用於2026年1月1日已居住在加州的符合資格人士。稅金應於2027年繳納，也可選擇分五年繳納，但需要支付較高稅金。

提案計畫對億萬富豪的全部財富徵稅，因為許多富豪的財富來源遠不止於薪資，還包括股票、其他投資及其企業股份的價值，但房地產和退休帳戶不在徵稅之列。

這項稅收不會進入加州預算的主要資金來源「普通基金」（general fund），而是被撥入由加州審計長和稅務局（Franchise Tax Board）管理的「特別基金」（special funds）中，主要用於支付醫療保健費用。

「富人稅」是誰發起的？

這項可能改善加州醫療保健系統的提案，由醫療保健工作者工會SEIU-UHW推動。這個工會代表全加州超過12萬名的醫療保健工作者，在加州各級政治活動中都扮演著重要角色，包括支持與其立場一致的候選人、組織針對個別醫院和醫療系統的罷工活動為勞工爭取加薪、倡導加強加州醫療系統和造福醫護人員的立法。

「富人稅」是SEIU-UHW嘗試在2026年選舉中提出的三項提案之一，但受到的關注遠超過另外兩項提案。支持者必須在6月24日前提交87萬4641個簽名，才能使這項提案通過。

「富人稅」為何會造成政治鬧劇？

加州目前有25項提案正在收集簽名，以爭取登上11月的選票，但只有「富人稅」一項被大作文章。

由於加州預算比美國其他州更依賴高收入居民，州長紐森已明確反對這項提案。紐森認為，只要億萬富豪因為「富人稅」遷出加州，這項法案就弊大於利。迄今為止，大部分政治人士都反對這項計畫，只有一位例外，那就是代表矽谷的民主黨聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）。