按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

記者王若然／洛杉磯即時報導
華人區某超市牛排的價格為每磅11.99美元。（記者王若然／攝影）
華人區某超市牛排的價格為每磅11.99美元。（記者王若然／攝影）

美國衛生部和農業部日前發布最新美國人飲食指南，建議民眾的日常飲食組成與過去有所改變。最大的變化之一，是鼓勵民眾多吃動物蛋白質（非素食者而言）、乳製品等。不過有民眾認為，如果按照這項新指南，錢包可能會保不住。倘若以亞馬遜旗下的Whole Foods Market購物為準，按照這項新指南，每個人每周的食物消費恐增至175美元。

根據這張新的倒三角飲食指南，最上面一層面積最大的部分，由蛋白質、乳製品、水果、蔬菜以及指南所稱的「健康脂肪」組成，最底部的一小部分，也就是需要少量進食的，是包含全穀類食物，如麵包和米飯。值得一提的是，這張圖上的食物都是建議民眾食用的，只是數量多寡有異，而不建議的食物如精加工食品，則不建議民眾吃。

記者走訪洛杉磯縣華人聚居的羅蘭岡某超市，發現提倡多吃的最常見紅肉類型牛肉，實在價格不菲。例如牛腱肉每磅7.99美元，沙朗牛排每磅11.99美元。白肉中，雞腿肉的價格為每磅2.39美元。此外，指南中提倡多吃的健康脂肪包含奶油、堅果、橄欖油、酪梨等，也都比同類型的商品價格高。以橄欖油為例，比其他精煉油如蔬菜油和芥花油貴好幾倍。例如在好市多，兩大桶重約11.55磅的蔬菜油，售價10.99美元。而該價格只能在好市多購買一瓶品質一般的橄欖油。

雞腿肉價格為每磅2.39美元。（記者王若然／攝影）
雞腿肉價格為每磅2.39美元。（記者王若然／攝影）

紐約郵報以亞馬遜旗下的Whole Foods Market購物為例，準備一周的食物，一個人需要花費約175美元；若改在實體超市購買，費用約為164美元。

此外，牛奶、堅果的價格，近幾年也上漲不少。紐約郵報稱，自去年以來，光是奶油價格就已暴漲58%。ShopRite旗下Bowl & Basket品牌的8盎司有鹽奶油半條售價為3.49美元，換算下來約為每磅7美元；Whole Foods自有品牌365的16盎司整顆生杏仁一袋售價為7.99美元；若偏好核桃，8盎司的切碎核桃一包則要6.49美元。

據「紐約郵報」報導，去年11月、正值假期季前夕，半加侖全脂牛奶的價格為5.99美元，較2024年價格暴漲 50%。同時，根據美國勞工統計局（BLS）數據，肉類、家禽、魚類與雞蛋的價格，從2024年9月到隔年9月上漲了5.2%。

這份新的飲食指南主要倡導民眾「吃真正的食物。」避免精加工食品。美國衛生與公共服務部（HHS）抨擊過去的聯邦激勵措施，指出這些政策「促進了低品質、高度加工食品以及藥物介入，而非預防為主的做法」。

美國政府7日公布的最新美國人飲食指南，為一個倒金字塔形狀的圖譜，最上面也就是面積...
美國政府7日公布的最新美國人飲食指南，為一個倒金字塔形狀的圖譜，最上面也就是面積最大的為最應該多吃的食物。（RealFood.gov）

