橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌

利用AI分析，醫師更有可能及早發現乳癌。示意圖。（取自Pexels）

ABC7電視台報導，醫師表示，若放射科醫師能在乳房腫瘤僅2公分或更小時即發現，治癒率可高達90%。橙縣Providence St. Joseph Hospital正結合人工智慧 （AI ）與放射科醫師的專業判讀，為早期偵測乳癌 提供額外助力，期望進一步挽救生命。

對於48歲的柯普斯（Sahlee Corpus）而言，乳癌手術留下的疤痕仍然清晰，她得知診斷結果時的震撼記憶也未曾淡去。基於家族病史，柯普斯多年來每年固定進行乳房X光攝影檢查。近期，她在Providence St. Joseph Hospital注意到一項新服務，可自費50美元，讓人工智慧系統再次檢視她的乳房X光影像。

由ICAD公司開發的AI軟體，在她的影像中標示出一個約1公分大小的可疑病灶，這個病灶原本有可能被忽略。該院放射科醫師孟肯尼斯（Kenneth Meng）表示：「在她確診時，腫瘤大約只有一顆豌豆那麼大。」

孟肯尼斯指出，AI輔助判讀可多發現約20%的癌症，並能比未使用AI時提早二到三年偵測到病灶。他的團隊使用ICAD的AI演算法已近一年，「我已看過數十個它確實發揮關鍵作用的案例」。他強調，要達到最佳、最準確的判讀，確實需要人工智慧與放射科醫師彼此合作。

目前，ICAD的AI乳房影像技術已在南加州多個醫療中心提供服務，美國食品暨藥物管理局（FDA）也已核准其他AI程式投入臨床使用，額外費用約介於50至100美元之間。