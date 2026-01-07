我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

橙縣醫師用AI輔助判讀 早期驗出乳癌

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
利用AI分析，醫師更有可能及早發現乳癌。示意圖。（取自Pexels）
利用AI分析，醫師更有可能及早發現乳癌。示意圖。（取自Pexels）

ABC7電視台報導，醫師表示，若放射科醫師能在乳房腫瘤僅2公分或更小時即發現，治癒率可高達90%。橙縣Providence St. Joseph Hospital正結合人工智慧AI）與放射科醫師的專業判讀，為早期偵測乳癌提供額外助力，期望進一步挽救生命。

對於48歲的柯普斯（Sahlee Corpus）而言，乳癌手術留下的疤痕仍然清晰，她得知診斷結果時的震撼記憶也未曾淡去。基於家族病史，柯普斯多年來每年固定進行乳房X光攝影檢查。近期，她在Providence St. Joseph Hospital注意到一項新服務，可自費50美元，讓人工智慧系統再次檢視她的乳房X光影像。

由ICAD公司開發的AI軟體，在她的影像中標示出一個約1公分大小的可疑病灶，這個病灶原本有可能被忽略。該院放射科醫師孟肯尼斯（Kenneth Meng）表示：「在她確診時，腫瘤大約只有一顆豌豆那麼大。」

孟肯尼斯指出，AI輔助判讀可多發現約20%的癌症，並能比未使用AI時提早二到三年偵測到病灶。他的團隊使用ICAD的AI演算法已近一年，「我已看過數十個它確實發揮關鍵作用的案例」。他強調，要達到最佳、最準確的判讀，確實需要人工智慧與放射科醫師彼此合作。

目前，ICAD的AI乳房影像技術已在南加州多個醫療中心提供服務，美國食品暨藥物管理局（FDA）也已核准其他AI程式投入臨床使用，額外費用約介於50至100美元之間。

AI 人工智慧 乳癌

上一則

首位亞裔 創造歷史 章以琳摘加州小姐后冠

下一則

2026世報年節展／太太樂食品 廚房好幫手

延伸閱讀

助眠保健食品鎂與鋅 哪個更有效？

助眠保健食品鎂與鋅 哪個更有效？
AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大

AJSOCAL安那罕橙縣新總部、社區中心開幕 服務網絡擴大
腎上腺素等多項平價醫療新法上路

腎上腺素等多項平價醫療新法上路
Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場

Troy High School 跨學區對外招生考1.10起登場
亞美公義中心 橙縣總部開幕

亞美公義中心 橙縣總部開幕
12年前預防乳癌「切除雙乳」 裘莉首度曝傷疤：不明顯

12年前預防乳癌「切除雙乳」 裘莉首度曝傷疤：不明顯

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火