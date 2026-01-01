耳念珠菌蔓延全美 內華達州、加州最嚴重

我的頻道

編譯組／綜合報導
美國疾病防治中心（CDC）展示在培養皿中的「耳念珠菌」，既具抗藥性且能致命。(美聯社)
美國疾病防治中心（CDC）展示在培養皿中的「耳念珠菌」，既具抗藥性且能致命。(美聯社)

抗藥性且能致命的耳念珠菌（Candida auris）感染，正引起關注。聯邦疾病防治中心（CDC）的追蹤數據顯示，2025年至少有7000人受感染，主要在醫院、護養院及其他醫療院所蔓延，並以內華達州加州的感染案例最多。過半數患者，平均年齡在60至64歲之間，並且需要輸血。

耳念珠菌是一種真菌，於2016年首次在美國發現，並在過去幾年中迅速傳播。該菌可以在物體表面存活良久，然後透過導管、呼吸管或靜脈輸液管傳播給患者。

某些菌株被視為超級細菌，因為它們對所有一般用於治療真菌感染的藥物都具抗藥性。雖然健康人士或能自行抵抗感染，但在醫療院所等真菌傳播環境中，由於內居者往往患病，這種真菌感染可以致命。

南卡羅來納大學流行病學及生物統計學助理教授諾蘭（Melissa Nolan）向媒體Nexstar說：「如果感染這種對任何治療都具抗藥性的病原體，醫護就沒有任何療法可幫助對抗它，只能靠病患自己的免疫力。」

抗藥性令這種真菌特別難以控制。根據CDC報告，2025年超過一半的州，報告耳念珠菌感染的臨床病例。截至2025年底（尚缺一周數據），共錄得的病例總數，已接近2024年創紀錄的逾7500宗。最多的州，為內華達州及加州，分別為1605及1524宗。

今年7月發表的一項研究，聚焦探視內華達州和佛羅里達州的耳念珠菌感染患者，發現過半病患需要入住加護病房，超過三分之一的患者需要通氣機械設備。亦有逾半病人需輸血，他們的平均年齡在60至64歲之間。

CDC曾估計：「根據有限數量的患者信息，30%至60%的耳念珠菌感染者死亡。不過，這些人中許多還患有其他嚴重疾病，這也增加了死亡風險。」

一些科學家推測，氣候變遷促進耳念珠菌及其類似病原體的傳播。約翰霍普金斯大學微生物學家卡薩德瓦爾（Arturo Casadevall）告訴美聯社，從歷史觀察，真菌難以在溫暖的人體體溫下生存。然而，隨著氣候變暖，真菌也在適應中。

他說：「由於體內的高溫度，人類對環境真菌有極強的抵抗力。但是，如果全球變暖，真菌也開始適應更高的溫度，那麼一些真菌……將會達到我所說的溫度屏障，那就可以在人體內存活了。」

