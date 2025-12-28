中國間諜案頻傳 今年比往年多 最重磅是這起...

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
中國出生的美國海軍水兵魏錦超被控七項間諜罪，是2025年中國對美間諜案的一例。（取自美國海軍 US NAVY）
中國出生的美國海軍水兵魏錦超被控七項間諜罪，是2025年中國對美間諜案的一例。（取自美國海軍 US NAVY）

福斯新聞報導，美國政府2025年揭露的中國間諜行動，似乎比往年更多、且不乏重磅案例。不過專家認為，被揭露的案例，僅僅是中對美頻繁間諜行動的「冰山一角」。

今年，美國政府官員揭露多起針對美國的中國間諜行動。圖為被控向中國情報部門出售海軍...
今年，美國政府官員揭露多起針對美國的中國間諜行動。圖為被控向中國情報部門出售海軍機密的魏錦超所屬的美國兩棲攻擊艦「艾塞克斯號」（USS Essex）。（路透）

中國出生的美國海軍水兵魏錦超（Jinchao Wei，音譯，亦名Patrick Wei），被控在聖地牙哥服役期間暗中向中國情報人員出售軍事機密，8月20日被聖地牙哥聯邦區域法院陪審團裁定為中國搜集情報罪成立。他試圖以1萬2000美元，向一名中國情報官員出售軍事機密，被控七項間諜罪，包括觸犯間諜法（Espionage Act）、違反武器出口管制法等罪名。

司法部，聯邦官員今年還成功攔截多起中國情報單位在美國境內招募情報人員的行動。7月間，聯邦官員瓦解一個在美國境內運作的「中國國家安全部祕密情報網」（Clandestine PRC Ministry of State Security Intelligence Network），該組織試圖以數千美元現金攏絡現役美軍，招募他們提供情報。

在總統川普最新宣布對台軍售後，蓋特斯通研究所（Gatestone Institute）資深研究員章家敦（Gordon Chang）在福斯財經頻道「與瑪麗亞共度清晨」（Morning with Maria）節目中表示：「總統並不害怕中國。」但張也指出，川普對中國「訊息戰」（information war）態度卻顯得不太清晰。

2025年令人震驚的中國間諜行動報導之一，是多名中國公民試圖將一種被美國政府形容「潛在農業恐怖主義武器」的病原體走私到美國。根據起訴書，涉案者之一、33歲簡雲青（Yunqing Jian，音譯）為密西根大學研究人員，被指控因研究該病原體而收受中國政府資金。其男友在中國一所大學也從事相同病原體研究，他坦承曾經在底特律機場走私該病原體，將其帶往女友任職的實驗室。簡雲青最終認罪，入監服刑期滿後將遣返中國。

就在本月，印第安納大學中國籍博士後研究人員向友煌（Youhuang Xiang，音譯）也遭聯邦調查局指控，試圖將一種大腸桿菌（Escherichia coli，E. coli）偷運入境，據稱他向執法部門做虛假陳述。

駭客攻擊也是2025年中國間諜活動的重要部分。根據聯邦調查局網路安全主管，今年一個名為「鹽颱風（Salt Typhoon）」，與中國關聯重大駭客威脅發動攻擊，至少入侵200家美國企業。該行動還包括取得執法單位合法監聽機制，及國會議員相關資訊等。包括AT&T、Verizon、Charter Communications等關鍵基礎設施製造商均受到該組織攻擊。

今年3月司法部也宣布，聯邦官員瓦解一個在中國運作，並受中國情報官員指揮的駭客招募生態系統。這些惡意行為者以私人公司員工與承包商身分行動，以掩蓋中國政府參與方式進行駭客攻擊。

中國在美國不斷增購農地的舉動也令人關注。與中國有關的買家正收購軍事基地附近土地，包括密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）附近拖車公園等。對華鷹派人士、保守派組織「州防衛行動」（State Armor Action）創辦人魯奇（Michael Lucci）說，「共產主義中國正試圖損害美國本土，這些事件只是冰山一角，全國各地立法者需加快行動，保護美國人民免受中共影響。」

