旅遊雜誌評選 屋崙奪全美最佳美食城市

編譯組／綜合報導
旅遊雜誌Conde Nast Traveler選出全美最佳美食城市，位居榜首的加州屋崙，市內獲推介的餐廳之一是Pizzaiolo，以義大利薄餅美食揚名。（取自 屋崙Pizzaiolo餐廳網站）
旅遊雜誌Conde Nast Traveler選出全美最佳美食城市，位居榜首的加州屋崙，市內獲推介的餐廳之一是Pizzaiolo，以義大利薄餅美食揚名。（取自 屋崙Pizzaiolo餐廳網站）

熱門旅遊雜誌Conde Nast Traveler最近選出全美15個最佳美食城市榜單，加州表現最優，共有三個城市上榜，其中一個城市更名列榜首。

榮登冠軍的是屋崙（Oakland），另兩個上榜加州城市是舊金山（San Francisco）及聖地牙哥（San Diego），分別排行第五及第十位。

Conde Nast Traveler雜誌公布第38屆年度「讀者之選獎」的評選結果。該雜誌讀者透過投票，選出心目中的最佳美食城市、最佳水療中心、最佳度假村和最佳城市。該雜誌指出，2025年的調查共有75萬7109人投票，雜誌把調查結果整理起來，幫助國內外旅行者規畫2026年的旅遊行程。

上榜的15個美國最佳美食城市中，加州拿下最多城市，分別為屋崙、舊金山和聖地牙哥。雜誌更推介了上榜城市的餐廳及餐飲選擇建議。

位居榜首的屋崙，受推介餐廳為Burdell Soul Food和Pizzaiolo，又讚許了一些專門餐飲選擇，例如位於市內弗魯特韋爾（Fruitvale）地區的墨西哥捲餅餐車、啤酒屋和酒莊品酒室。

在舊金山，Thanh Long、Sotto Mare及Boudin Bakery餐廳的海鮮菜色受到吹棒；市內街區如Mission及唐人街內，許多老字號的家庭式餐廳亦獲推介。

在聖地牙哥，被推薦的餐廳及其特別菜色，包括墨西哥餐廳El Indio Mexican Restaurant and Catering的牛肉薯條、墨西哥海鮮食肆Oscar's Mexican Seafood的Baja風味魚肉捲餅，以及Tita's Kitchenette的菲律賓菜餚。

雜誌的評語亦讚許聖地牙哥的兩大特色，包括其精釀啤酒產業為市內美食文化的一大亮點，以及該市鄰近墨西哥邊境也是其美食文化的優勢。

以下是全美15個美食城市的排序：屋崙（加州）、紐奧良（路易斯安那州）、密爾瓦基（威斯康辛州）、芝加哥（伊利諾州）、舊金山（加州）、列剋星敦（肯塔基州）、哥倫布（俄亥俄州）、聖塔菲（新墨西哥州）、紐約市（紐約州）、聖地牙哥（加州）、西雅圖（華盛頓州）、波士頓（麻薩諸塞州）、檀香山（夏威夷州）、拉斯維加斯（內華達州）、查爾斯頓（南卡羅來納州）。

