多數聯邦雇員 12月24、26日加放2天有薪假

編譯林思牧／綜合報導
對非聯邦員工的加州人而言，郵局的運作與否是他們比較關心的問題。 (谷歌地圖)
對非聯邦員工的加州人而言，郵局的運作與否是他們比較關心的問題。 (谷歌地圖)

川普在今年聖誕節前後增加了兩個聯邦假日，加州有哪些人有權放有薪假？哪些聯邦機構將開放運作？

沙加緬度蜂報報導，川普總統採取行動延展聯邦雇員今年的聖誕假期。12月18日，川普簽署行政命令，在2025年為聯邦雇員增加兩個帶薪假日。在他第一個總統任期內，川普曾在2019年和2020年都讓聯邦員工在聖誕前夕（24日）放假。

根據這項新命令，所有行政部門和聯邦機構將於12月24日和12月26日放假。那麼，加州的哪些人可以放假呢？加州約有15萬名聯邦雇員受此行政命令保障。然而，根據行政命令，出於「國家安全、國防或其他公共需求」的重要原因，一些辦公室可能仍需保持開放。

擔任這些職務的員工可能需要在聖誕節前夕或 26 日工作一天或兩天。行政命令還規定，如果聯邦雇員在24日或 26 日工作，則適用現行的聯邦法規。根據這項編號11582 號行政命令以及「美國法典」（United States Code）的相關規定，部分聯邦雇員可能會因在這些日子工作而獲得假日工資或事後補休，具體取決於他們的職位和工作安排。

聯邦人事管理辦公室發布：「美國郵政局員工和合約工應聯繫其主管（或合約官員）以了解12月24日和26日的工資和休假安排。」儘管部分聯邦政府機構將在聖誕節期間關閉，但根據美國郵政局網站消息，該機構將於12月24日聖誕前夕繼續運作。「普通郵件將照常投遞，」該機構在其網站上表示。優先郵件快遞服務也將照常投遞。

各地郵局將開放，但營業時間可能因地點而異，因此客戶應向當地郵局查詢。聖誕節當天郵局將關閉，郵件將停止投遞。據該機構稱，郵件服務將於12月26日恢復正常。

聖誕節 川普 美國郵政

