最新報告：加州減碳 溫室氣體排放量下降3%

研究報告顯示，加州2023年溫室氣體排放量減少3%，推廣太陽能是推動這項成長原因之一。(示意圖，取材自Pexels)

LAist報導，長期關注加州 邁向2030年氣候目標進展的非營利組織Next 10日前發布的最新報告指出，加州2023年溫室氣體排放量減少3%，這是該州有史以來最大的年度降幅之一。近年來加州在重型運輸工具（如大卡車）使用乾淨燃料，及大規模部署電池儲能與太陽能，是推動這項氣候進展的主要原因。

報告指出，化石燃料在2024年僅占加州發電來源的36.3%，創歷史新低，再生能源供應已超過加州電網能源的50%。Next 10創辦人、致力向大眾與政策制定者推廣經濟、環境與生活品質議題的佩里（F. Noel Perry）表示，加州在減少碳排放、邁向低碳經濟方面表現出色。

儘管交通運輸產業仍是加州最大的排放來源，2023年占總排放量的38%，但其4.6%的排放降幅，也是所有產業之最。重型卡車更仰賴生物燃料（biofuels），這種燃料由植物或其他有機材料製成，而非化石燃料，是排放量下降主因。

汽車排放污染也有所下降，但幅度小得多。研究人員檢視其他排放類別，多均呈現下降趨勢，唯一例外是住宅與商業部門，其污染排放成長近7%，主要來自雜貨店、商業與工業冷藏設施等場所。這些設施將舊有冷凍系統中的氣體，改為不會破壞臭氧層的替代品，然一旦洩漏，可能造成嚴重溫室效應。

研究人員表示，儘管這分報告數據令人鼓舞，但加州政策制定者和監管機構仍需採取更多措施，才能實現加州2030年溫室氣體排放量，比1990年降低40%的目標。要達成此目標，加州每年平均需減排4.4%，遠高於歷史平均。若想實現更具雄新的2045年目標：將排放量將至1990年水準的15%（減少85%），減排速度需再翻倍。