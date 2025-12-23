我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

鄧金斯蟹商業捕撈季 明年1月5日開始

編譯林思牧／綜合報導
鄧金斯蟹商業季明年1月5日開始。（美聯社）
鄧金斯蟹商業季明年1月5日開始。（美聯社）

加州政府宣布，鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業季將從明年1月5日開始，雖然錯過了聖誕節和元旦，但至少趕上了農曆新年。

舊金山紀事報報導，加州鄧金斯蟹商業捕撈將於明年1月5日開始，雖然錯過了傳統的假日捕撈季開幕日，但正好趕上農曆新年的慶祝活動。加州漁業和野生動物局近日宣布了這一開捕日期，該日期適用於從蘇諾瑪─門多西諾縣交界處到聖塔巴巴拉縣沿岸的商業捕撈活動。

在蘇諾瑪至大蘇爾地區作業的漁船，必須減少40%的蟹籠使用量，以保護該地區瀕危的鯨魚，防止它們被漁具纏傷或致死。漁業和野生動物局的聲明指出：「確定鄧金斯蟹捕撈的開幕日期絕非易事。鄧金斯蟹商業捕撈本身就十分複雜，我們需要仔細考慮，以確保在支持加州漁業社區的同時，降低鯨魚和海龜在沿海被漁具纏繞的風險。」

該局表示，蘇諾瑪縣和門多西諾縣交界處以北的商業捕蟹季，最早也要到1月15日才會開始，因為該地區的螃蟹體內檢測出含量超標的軟骨藻酸（一種潛在的致命毒素）。該部門已於11月1日起允許在沿海大部分地區進行休閒捕蟹。

為了保護瀕危的座頭鯨（humpback whales）和太平洋棱皮龜（Pacific leatherback sea turtles）免受捕蟹漁具的纏繞，過去七年來商業捕蟹季的開始時間（原定於11月15日）均被推遲。

博德加灣的捕蟹漁民奧格（Dick Ogg）是負責確定捕蟹季時間的特別工作小組成員，他表示，這一結果符合漁業社區的預期，雖然他們更希望捕蟹季能早些開始，並且能夠使用較多漁具。

加州 聖誕節 舊金山

上一則

華人餐館涉藏數十名無證客 迫7天無休 ICE突襲逮老闆

下一則

賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此 聖殿湖從採石坑蛻變靈修祕境

延伸閱讀

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜

2026全美旅遊十大熱點 加州優勝美地、大蘇爾…3地入榜
加州房屋賣家平均持有房屋11.2年 全美第3

加州房屋賣家平均持有房屋11.2年 全美第3
加州人愛睡覺、健行 工作時間較短 購物時間較長

加州人愛睡覺、健行 工作時間較短 購物時間較長
人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波

人造樹太貴 聖誕樹農趁機賺一波
勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎
台商來美投資設廠 慎防僱傭訴訟

台商來美投資設廠 慎防僱傭訴訟

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者