付費托育昂貴 養育孩子支出飆升25%

養育年幼孩子的費用持續攀升，日托費、食物、醫療保險都增加不少。（示意圖取自pexels）

在美國，養育年幼孩子的費用持續攀升，讓許多家庭不得不面對現實的取捨：究竟是雙薪家庭較可行，還是一位父母留在家中照顧孩子更划算？付費托育昂貴，但少了一份薪水，家庭經濟是否承受得住？

根據FOX 11電視台報導，財經分析平台SmartAsset發布最新研究，依據「一位父母需負擔的最低收入 ，足以支撐另一位父母在家照顧一名幼兒」為標準，對全美50州進行全面排名。此計算同時考量托育成本的節省與家庭少一份收入的代價，揭示不同州居民在單薪育兒模式下所需面對的真實經濟壓力。

SmartAsset經濟分析主管Jaclyn DeJohn說︰「這些研究結果可以幫助家庭更客觀地評估『職涯vs.撫育孩子』之間的取捨。」

這份研究顯示，若要讓其中一位家長在家照顧孩子，加州家庭所需的最低收入為9萬7656美元；若兩名家長都外出工作，全家則至少需要11萬5814美元，才能負擔所有開銷。在夏威夷州 ，一個只有單一收入來源的小家庭（一家三口）要負擔基本生活開銷，收入至少需要10萬2773美元。若選擇讓孩子上托兒所，夏威夷一名幼兒的年度托育與相關撫養費用約為3萬3363美元。

相較之下，在一些生活成本較低的州，三口之家由單一收入支撐所需的最低金額明顯較低。例如在西維吉尼亞州 ，僅需6萬8099美元；密西西比州的一家三口則需要至少7萬242美元。

Jaclyn DeJohn補充，單一收入家庭比雙薪家庭承受更高財務風險，因為如果唯一的收入來源失業，家庭會面臨更大的衝擊。

但她也提到，雙薪家庭雖相對地在財務上較穩定，但常常需要付出與孩子相處時間變少的代價，也代表在孩子成長的關鍵階段缺乏直接陪伴與影響。

事實上，另一項研究也揭示，養育孩子的費用變得前所未有地貴。LendingTree團隊研究結果顯示，現在撫養一名孩子的成本已飆升25%，在18年期間累積達到驚人的29萬7674美元。