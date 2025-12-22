加州房屋賣家平均持有房屋11.2年 全美第3

加州房屋賣家平均持有房屋時間為11.2年，名列全美第三。(圖取自Attom官方臉書)

最新報告指出，今年加州 房屋賣家平均持有時間為11.2年、名列全美第三，比全國平均的8.4年、多了近3年。

聖荷西信使報報導，房地產數據公司「Attom」針對2025年第三季度全美50州與哥倫比亞特區房屋賣家的平均時有時間，進行調查。發現今年加州房屋賣家平均持有為11.2年。值得注意的是，加州人口停滯的原因，並不是因為居民外移到其他州，而主要是因為移居加州的人較少。

房屋賣家持有時間最長的是麻州、平均持有12.9年，其次為康乃狄克州，有12.7年。排名第四的是羅德島州11年、華盛頓州10.7年。這些房屋賣家持有較長時間的州，房價在全美也名列前茅。

房屋持有時間最短的是緬因州、平均為4.8年；其次是密西西比州5.7年、南達科他州5.8年、西維吉尼亞州 6年、喬治亞州6.1年。這些州大部分擁有全美較可負擔房屋。

加州主要經濟競爭對手德州，房屋賣家平均持有時間排名第26、持有平均時間為7.5年；佛羅里達州排名第16、平均時間為8.6年。

在全國範圍內，賣家房屋持有時間都在延長當中。例如，加州第三季度房屋持有間創下自2000年以來最高紀錄。主因是由於疫情期間歷史性低貸款利率，而今利率接近歷史正常水平，搬遷在財務上變得具有挑戰性。此外，人口老化也是原因之一，老年人搬家頻率較低，高昂房價也會抑制房市。

研究還調查美國114個大都會 區，其中包括加州27個大都會區。持有房屋最長年份的十大都會區中，有一半來自加州：排名第二的舊金山有13.1年、第三的聖塔克魯茲13.1年、第四的尤瑞卡(Eureka)13.0年、第九Ventura縣有12.6年、第十的聖荷西有12.5年。

美國持有房屋時間最長的大都會區是麻州Barnstable有14.4年。