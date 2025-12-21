加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

我的頻道

編譯組／綜合報導
加州擬重新發放爭議商業駕照，數千名移民卡車司機暫鬆一口氣。(路透)
加州擬重新發放爭議商業駕照，數千名移民卡車司機暫鬆一口氣。(路透)

KQED電視台報導，加州政府表示，正準備重新發放原本在聯邦壓力下計畫撤銷的非居民商業駕照（CDL），消息一出，讓數千名移民卡車司機暫時放下心中大石。州交通官員證實，車輛管理局（DMV）將為約1萬7000名司機重新發照，這些人先前於11月6日收到60天內取消駕照的通知，但具體執行方式尚未公布。

41歲的卡車車主兼司機辛格（Amarjit Singh）表示，若在明年1月6日失去駕照，將無法撐起家庭生計，也難以負擔每月4000美元的貸款。辛格2022年以16萬美元購入卡車，投入全部積蓄並向親友借款，消息傳來時，他正在外地送貨，返家告知妻子後當場落淚，他表示「這是極大的解脫，幾乎拯救了我的人生與事業」。

爭議源於聯邦政府要求加州處理非居民商業駕照到期日錯置問題。美國運輸部警告，若未改善，將撤回超過1億5000萬美元公路經費。州府審查發現，至少1萬7000 張駕照因DMV文書錯誤，駕照效期與工作許可不一致，其中不少持有人是逃離印度迫害、在美尋求庇護的錫克教男性。

卡車運輸是錫克教社群的重要就業來源。研究估計，全美約15萬名錫克教徒從事相關工作。非居民商業駕照近年成為政治焦點，尤其在多起涉及移民司機的致命車禍後。川普政府今年強化商業駕駛英語要求，聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）並於9月發布緊急規定，禁止庇護者與部分移民持有此類駕照，預估將影響約20萬名持有合法工作許可的駕駛。

不過，在工會與團體提告後，聯邦法院於11月暫停該規定。多個錫克教與勞工組織認為，法院裁定讓加州得以重新發照。加州交通局稍早一度稱受聯邦限制無法行動，但在媒體披露後，證實正研擬重發方案。

