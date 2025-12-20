加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

加州選民上月通過的國會選舉新選區劃分地圖，能令民主黨人在明年中期大選中取得優勢，卻被聯邦政府入禀法院提出訴訟，指其違反憲法。（加州民主黨國會競選委員會）

加州 選民上月通過一項旨在令民主黨 可取得更多眾議院席位的國會新選區劃界方案，受到美國聯邦政府挑戰，所引發的爭議於本周開展了法庭訴訟戰，一個由三名聯邦法官組成的小組正審議該項加州新選區地圖能否合法使用。

法庭聆訊於周一洛杉磯進行，開啟了川普政府與屬民主黨的加州州長紐森之間一場高風險的法律和政治對決。紐森一直有意競選2028年總統。此訴訟要求法官頒布臨時限制令，阻止加州新選區劃界在12月19日生效，該日是候選人可以開展2026年中期選舉的宣傳日，即限制令通過與否，將決定候選人是否根據新選區地圖進行宣傳。不過根據沙加緬度蜂報19日報導，臨時限制令的法院程序仍在進行中，法官尚未決定是否頒布該臨時限制令。

加州選民在11月通過所謂「第50號提案」，批准加州新的眾議院選區劃界，旨在幫助民主黨在中期選舉中，贏得多達五個席位。這是紐森回應德州 選區重新劃界的舉措，德州的新選區劃界由共和黨主導，又得到川普總統支持。

加州與德州這兩個美國人口最多的州進行的對決，現已經蔓延至全國，各方都努力促使某個黨派可在川普任期的後半段能控制國會。密蘇里州、北卡羅來納州和俄亥俄州亦已重新劃分選區，目的都是為了讓某個政黨取得優勢。

有些新選區劃界方案受到法律挑戰。最高法院本月較早時裁定，允許德州在2026年的中期大選中使用其新劃界地圖，但聯邦司法部目前單單起訴了加州。

司法部連同加州共和黨提出的訴訟，指控加州的新選區劃界對選舉不公，違反憲法，以種族為由劃分選區，偏袒拉丁裔選民，共和黨希望法院禁止加州使用新選區地圖。加州選民已批准該地圖用於2026、2028和2030年的選舉，而加州民主黨人有信心聯邦訴訟會失敗。

紐森州長透過發言人發表聲明：「最高法院允許德州使用其不公平的選區劃界地圖，並指出加州的選區地圖與德州一樣，都出於合法理由而繪製，共和黨試圖壓制加州選民的努力應該就此結束。」

現時眾議院的席位中，共和黨佔219席，民主黨214席。換言之，民主黨人明年只需多幾個席位，就可以主導眾議院。