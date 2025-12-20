我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州選民上月通過的國會選舉新選區劃分地圖，能令民主黨人在明年中期大選中取得優勢，卻被聯邦政府入禀法院提出訴訟，指其違反憲法。（加州民主黨國會競選委員會）
加州選民上月通過的國會選舉新選區劃分地圖，能令民主黨人在明年中期大選中取得優勢，卻被聯邦政府入禀法院提出訴訟，指其違反憲法。（加州民主黨國會競選委員會）

加州選民上月通過一項旨在令民主黨可取得更多眾議院席位的國會新選區劃界方案，受到美國聯邦政府挑戰，所引發的爭議於本周開展了法庭訴訟戰，一個由三名聯邦法官組成的小組正審議該項加州新選區地圖能否合法使用。

法庭聆訊於周一洛杉磯進行，開啟了川普政府與屬民主黨的加州州長紐森之間一場高風險的法律和政治對決。紐森一直有意競選2028年總統。此訴訟要求法官頒布臨時限制令，阻止加州新選區劃界在12月19日生效，該日是候選人可以開展2026年中期選舉的宣傳日，即限制令通過與否，將決定候選人是否根據新選區地圖進行宣傳。不過根據沙加緬度蜂報19日報導，臨時限制令的法院程序仍在進行中，法官尚未決定是否頒布該臨時限制令。

加州選民在11月通過所謂「第50號提案」，批准加州新的眾議院選區劃界，旨在幫助民主黨在中期選舉中，贏得多達五個席位。這是紐森回應德州選區重新劃界的舉措，德州的新選區劃界由共和黨主導，又得到川普總統支持。

加州與德州這兩個美國人口最多的州進行的對決，現已經蔓延至全國，各方都努力促使某個黨派可在川普任期的後半段能控制國會。密蘇里州、北卡羅來納州和俄亥俄州亦已重新劃分選區，目的都是為了讓某個政黨取得優勢。

有些新選區劃界方案受到法律挑戰。最高法院本月較早時裁定，允許德州在2026年的中期大選中使用其新劃界地圖，但聯邦司法部目前單單起訴了加州。

司法部連同加州共和黨提出的訴訟，指控加州的新選區劃界對選舉不公，違反憲法，以種族為由劃分選區，偏袒拉丁裔選民，共和黨希望法院禁止加州使用新選區地圖。加州選民已批准該地圖用於2026、2028和2030年的選舉，而加州民主黨人有信心聯邦訴訟會失敗。

紐森州長透過發言人發表聲明：「最高法院允許德州使用其不公平的選區劃界地圖，並指出加州的選區地圖與德州一樣，都出於合法理由而繪製，共和黨試圖壓制加州選民的努力應該就此結束。」

現時眾議院的席位中，共和黨佔219席，民主黨214席。換言之，民主黨人明年只需多幾個席位，就可以主導眾議院。

加州 德州 民主黨

上一則

越柬寮僑團 捐香港火災、越南水災14萬

下一則

寶馬山蓄水池維修 居民擔憂

延伸閱讀

曼達尼人事 她將任市府史上首位「經濟正義副市長」

曼達尼人事 她將任市府史上首位「經濟正義副市長」
不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西

不知道該怎麼罵 加州就業局花460萬元供著這些沒用東西
車禍10年死逾4萬人 州府漠視

車禍10年死逾4萬人 州府漠視
大洛杉磯地區 已逾萬無證移民被逮

大洛杉磯地區 已逾萬無證移民被逮
前市長李孟賢半身像安放金山市政廳 取代種族主義市長雕像

前市長李孟賢半身像安放金山市政廳 取代種族主義市長雕像
川普在洛杉磯部署國民兵 遭聯邦法官叫停

川普在洛杉磯部署國民兵 遭聯邦法官叫停

熱門新聞

這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
越來越多的人選擇在好市多買衣服。（記者王若然／攝影）

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

2025-12-16 15:00
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
兩名華人女性涉嫌在爾灣市多處公寓偷竊包裹，于11日遭警方逮捕。（爾灣警局臉書）

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

2025-12-17 14:48

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年