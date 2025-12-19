12月防酒駕月 節日飲酒別開車

雖然人們知道危險，但是酒駕和分心駕駛，依然是一些人駕車時常做的事。（取自CHP網頁）

假日聚會多，12月是防酒駕 月，提醒民眾不要危險駕駛。美國汽車協會交通安全基金會 (AAAFTS) 日前發布報告，雖然許多美國人意識到酒後、分心駕車危險，但部分仍會這麼做。

美國汽車協會與反對酒駕倡議組織MADD和自動駕駛計程車Waymo合作，提醒人們慶祝節日飲酒後，一定要做好請人代駕送回家的安排。分心駕駛、超速或酒後駕駛等，每年導致數萬人死於交通事故。

AAAFTS的「年度交通安全文化指數」顯示，多數美國人希望有更強的保障措施，來防止酒後駕駛，包括先進的車輛技術和更完善的法律標準。67%的人支持新車配備檢測酒駕的技術，51%的人支持將法定血液酒精濃度限值，從0.08降低到0.05。

但調查發現，仍有相當數量駕駛者選擇酒後駕車。93%的人認為，酒後駕車非常危險或極度危險，但7%的人表示，他們在過去30天內有酒後駕車經歷。70%的人表示，吸食大麻 後一小時內駕車非常危險或極度危險，但有6%的人表示曾這樣做過。

分心駕駛同樣危險，97%的人認為，瀏覽社交軟體會導致分心駕駛，94%的人認為發短信/電子郵件也會造成分心。然而，28%的人開車時曾發短信、37%的人開車時閱讀信息、36%的人在開車時用手拿手機。

攻擊性駕駛和超速行駛，也很危險；90%的人認為攻擊性駕駛極度危險，80%的人認為闖紅燈極度危險。與其他危險行為相比， 認為超速行駛危險的較少。58%的人認為，超速15英里/小時會被抓，但11月卻有大約一半的人表示曾超速15英里/小時。只有46%的人支持在居民區街道安裝測速攝影機。

AAAFTS主席兼執行董事David Yang表示，調查結果讓人們清楚了解駕駛員認為哪些行為存在風險，及他們希望採取哪些措施來應對風險。這些見解可幫助交通安全領域的利益相關者和政策制定者，尋找能夠獲得廣泛公眾支持的解決方案。像加州 有「Vehicle Code §23152(a)」，只要酒精導致判斷力受損，影響正常駕駛能力，即便血液酒精濃度未達0.08%的法定標準，也構成違法。