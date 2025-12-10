我的頻道

喬州共和黨鐵票倉州眾議會補選 民主黨候選人爆冷勝選

川普放行H200晶片 白宮前官員：讓中國有機會超前美國

貝佐斯前妻史考特再捐巨款 麥賽德加大受惠

編譯廖宜怡／綜合報導
繼上周捐款5000萬美元給東灣州大後，貝佐斯前妻史考特再捐3800萬美元給麥賽德加大。（取自麥賽德加大官網）
繼上周捐款5000萬美元給東灣州大後，貝佐斯前妻史考特再捐3800萬美元給麥賽德加大。（取自麥賽德加大官網）

麥賽德加大（UC Merced）8日宣布，該校將收到來自億萬富豪慈善家史考特（MacKenzie Scott）的3800萬美元捐款。這是史考特繼4日捐款5000萬美元給東灣州大（Cal State East Bay）後，一周內第二次捐款給加州公立大學。

舊金山紀事報表示，史考特捐款的大學通常是服務一般民眾的大學，而非豪門子弟、菁英雲集的頂尖學府。史考特8日的捐款，是麥賽德加大建校20年以來收過的最大一筆捐款，也是史考特第二次向該校捐款。

儘管麥賽德加大被視為是加大系統的墊底大學（符合加大入學資格的高中畢業生若未被其他加大錄取，就會自動被麥賽德加大錄取），但其學術實力如今已不容小覷。今年2月，麥賽德加大加入了美國187所「R1」研究型大學行列，這是「卡內基高等教育機構分類」（Carnegie Classification of Institutions of Higher Education）中的最高級別，表示其科研經費和博士學位授予數量都非常高。

麥賽德加大校長穆紐斯（Juan Sánchez Muñoz）表示，部分史考特的捐款將用於推廣教師研究計畫和「體驗式學習」（experiential learning），其他資金使用計畫將包括資助有經濟困難的學生，以及用於擴建校園基礎設施。此外，為了增加捐款基金，該校也計畫舉行首次大型募款活動。

加大總校長米利肯（James Milliken）發出聲明說：「史考特女士這項里程碑式捐款，將增強加大打開希望之門、改變人生、拓展機會的能力，我們對她的慷慨解囊深表感謝。」

史考特是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）前妻，也是一名小說家。根據估計，史考特的淨資產至少有340億美元，不過她先前承諾將捐出至少一半身家財產。

到目前為止，已獲得史考特捐款的加州大學還有北嶺州大、富樂頓州大、波莫那理工州大以及位於洛杉磯的聖瑪麗山大學（Mount St. Mary's University）和查爾斯德魯醫學與科學大學（Charles R. Drew University of Medicine and Sciences）。

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項
貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元

貝佐斯前妻史考特 捐東灣州大5000萬元
貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高

貝佐斯前妻麥肯齊史考特 捐5000萬美元給東灣州大 校史最高
昔好友援助學費 今慈善家史考特貸款給低收入學生

昔好友援助學費 今慈善家史考特貸款給低收入學生
當年湊不出學費受幫助 史考特投資老友助窮困生的新創公司

當年湊不出學費受幫助 史考特投資老友助窮困生的新創公司
貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長

貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？
川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元