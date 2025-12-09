恐窒息、致命 亞馬遜回收3款產品

宣布召回的兒童書寫平板。（美國消費產品安全委員會）

洛杉磯 福斯電視台FOX 11報導，由於可能造成傷害等安全隱患，美國消費產品安全委員會（Consumer Product Safety Commission，CPSC）宣布召回以下在包括亞馬遜 （Amazon）等各大通路販售的商品：

●HydroJug 14盎司兒童吸管水杯

約1萬7000個該品牌14盎司兒童吸管水杯（children's tumblers），因杯柄可能造成窒息風險被召回。受影響的序號為235010，水杯圖案包含牛仔女孩、雛菊格紋、粉色蝴蝶結、恐龍 及運動圖案等。安全委員會表示：「消費者應立即停止使用」該款水杯，聯繫HydroJug取得免費替換的杯蓋。可透過電郵[email protected]或至https://www.thehydrojug.com/recall官方頁面提出申請，且提供位於杯底的序號照片，該公司將確認資格並寄出替換產品。

此商品售價約25美元，於多家零售店販售，包括Academy Sports、Scheels、Combined Sales Company、 Gordons Ace Hardware、Bucks Ace、Kents Grocery、Basin Sports等實體店，及Hydrojug.com、亞馬遜、Well.ca和iHerb.com等線上通路。

●Crayola「CreateOn」pip-Cubes磁力積木套裝

一款廣受歡迎的Crayola品牌磁力積木套裝，因內部磁鐵可能脫落遭孩童誤食，面臨「嚴重傷害或死亡」風險，目前已在全美召回，約9400組Crayola CreateOn pip-Cube已下架。

CPSC警告：「經檢測發現積木內部磁鐵可能脫落。當高磁力的磁鐵被吞下肚時，彼此可能相互吸附，或吸附在其他金屬上，卡在消化道內，恐導致腸道穿孔、扭曲、阻塞、敗血症甚至死亡。」該款積木24片組曾於Michael's全國門市及官網Michael.com販售，售價約20美元。27片組則販售於亞馬遜，約35美元。

●兒童書寫平板

這款由KTEBO製造並於亞馬遜販售的兒童書寫平板，因固定電池槽的螺絲出現瑕疵而召回。CPSC警告，電池可能被孩童誤食，造成嚴重傷害，體內化學灼傷或死亡。2025年9月至10月間，亞馬遜約售出1萬380個該款平板，且有多種顏色組合。