加州3/4幼兒家庭 應付不了基本生活需求

編譯組／綜合報導
位於加州奧克蘭的非營利的社區中心Trybe，經常為弱勢家庭提供援助。（取自Trybe臉書）
位於加州奧克蘭的非營利的社區中心Trybe，經常為弱勢家庭提供援助。（取自Trybe臉書）

史丹福大學幼兒研究中心最近發布的報告顯示，加州四分之三育有幼兒的家庭無法獲得至少一項基本生活需求，例如食物、住房、水電煤氣、托兒或醫療保健。這是自該中心2022年啟動這項調查以來，錄得最高的經歷物質困境家庭比率。

馬丁內斯（Veronica Martinez）和米蘭達（Berenis Miranda）兩位女性在生活成本高昂的加州居住，正經歷著撫養幼兒的艱辛。她們倆是妯娌關係。

馬丁內斯靠著照顧米蘭達的幼子們維持生計，米蘭達則當保安員，並且每月領取2000美元的州政府兒童保育津貼，以支付馬丁內斯的工資，但馬丁內斯說，在加州的生活成本遠超工資增長，這點錢根本不夠用。她會到東奧克蘭一個非營利的社區中心Trybe取點食物。

馬丁內斯說：「現在要應付物質所需很艱辛，去雜貨店花100美元，出來時卻沒有買到點什麼，然後感困惑：我的100美元都到哪裡去了？」

她還提到聯邦政府史上持續最久的停擺，導致她的每月食物券發放延遲，她需以此幫補供養一對年屆青少年期的子女。

然而，給她工資的米蘭達也過得很不易，她也想給馬丁內斯多付一點工資，卻是艱苦。米蘭達說：「灣區的生活成本很高，有時候我也得去食物銀行得接濟。」

史丹福大學幼兒研究中心發表報告指，加州四分三的幼兒家庭無法滿足至少一項基本生活需求。此前，扶貧機構「臨界點社區」（Tipping Point Community）亦發表過報告稱，灣區的貧困率經歷十年的持續下降後，現正回頭上升了逾4個百分點。

史丹福大學幼兒研究中心的報告還顯示，感受到經濟壓力的不只低收入家庭：今年7月份，86%的中等收入家庭表示難以應付一項基本生活需求；而農村地區遇到物質困境的父母比例（93%），高於城市和近郊區父母（72%）。

另一項調查發現，全美越來越多的幼兒照顧者正在捱餓。近45%的幼兒照顧者表示，在2021年6月至今年5月期間，他們曾經歷飢餓。今年6月，這一比例躍升至58%，是四年來這項調查錄得的最高數字。

史丹福大學幼兒發展中心執行主任史都華-卡恩（Abigail Stewart-Kahn）表示，年幼孩子的父母往往最先感受到經濟壓力，因為他們正處於人生中花費最多的階段。她解釋：「他們通常處於事業的起步階段，因此收入較少，但要支付托兒費，或留在家中照顧孩子，所以開銷較其他人高。目前，並未有公立學校會照顧他們孩子的制度安排。」

在上述調查中，大多數受訪家長表示曾經歷較高程度的焦慮、憂鬱和壓力。史都華-卡恩說，這令人擔憂，因為他們的情緒困擾會對孩子的成長造成負面影響。

