加州宣布推出新網站 可舉報聯邦特工不當行為

加州宣布推出新網站，提供給民眾用來舉報聯邦移民執法人員的不當行為。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）與檢察長邦塔（Rob Bonta）3日宣布推出一個新網站，這個網站的目的是為了提供公眾一個管道，向加州司法廳提供有關聯邦特工和官員在全州範圍內潛在非法行動的訊息。

根據加州政府發出的新聞稿，紐森說：「我們絕不會袖手旁觀，任由任何包括聯邦特工在內的人在加州濫用職權。這個新網站提供加州居民一個方便安全、可以暢所欲言的管道，分享所見所聞，同時幫助我們追究相關人員的責任。法律之前人人平等。」

邦塔說：「川普政府正在進行一場恐怖運動，從沒有標誌的軍用車輛，到綁架形式的拘留行動，導致加州部分社區居民不敢正常生活。加州民眾當然會擔心聯邦特工可能濫用職權，而總統過去十個月的所作所為更進一步印證了這種擔憂的合理性。」

邦塔還說：「我要明確指出：聯邦執法人員可以執行聯邦法律，任何人都不應干涉他們履行職責。然而，他們必須依法行事、遵守憲法。如果您認為聯邦執法人員的行為違法，您可以向我的辦公室檢舉，網址是oag.ca.gov/report-misconduct。」

新聞稿強調，民眾透過這個網站提供資訊或投訴，並不意味著檢察長一定會對投訴採取任何具體行動。法律規定，檢察長不得代表私人或向私人提供法律諮詢、研究或分析，包括在移民 訴訟程序中。民眾可以致電加州律師協會1-866-442-2529，或上其網站獲得認證律師轉介服務。如果目睹犯罪行為，應撥打911或向當地執法單位檢舉。

新聞稿表示，為了保障加州民眾在移民和驅逐行動中應享有的正當程序權利（due process rights），加州政府已增加了撥款，這將有助於保護加州居民及其家人免於被錯誤拘留和驅逐。

為了進一步加強保護加州人免受聯邦移民官員魯莽的手段傷害，紐森最近簽署了一系列新法律，包括：移民執法人員進入校園時，學校會立即通知家長；除非持有司法搜索令或法院命令，否則移民執法人員不得進入學校教室、公立醫院急診室或其他非公共區域；學校學生個資和醫療機構患者個資都會受到保護。