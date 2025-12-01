巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長

福音派韓裔牧師祈安（Ché Ahn，右）計畫參選加州州長。（Harvest Rock Church官網）

洛杉磯日報報導，福音派韓裔牧師祈安（Ché Ahn）正計畫參選加州 州長。他是巴沙迪那豐收岩教堂（Harvest Rock Church）主任牧師，也是名共和黨 人。新冠肺炎疫情封鎖期間，教友們被禁止參加教會實體聚會時，祈安帶領教會向州政府提告。他希望選民知道若當選後，將會是「全體加州人」的州長。

目前已有超過90人向加州州務卿宣告參選，或提交文件表達參選意願。民主黨籍參選人包括前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）、前聯邦眾議員 波特（Katie Porter）、聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）、加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）與前加州主計長余淑婷（Betty Yee）等。共和黨候選人包括河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco）、播客主持人兼前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）等。

祈安過去曾吸毒，17歲時一度流落街頭，他認為加州應替無家可歸者提供安全網，將加州無家可歸問題視為公共衛生和公共安全議題。五歲從南韓移民來美的他，也希望加速讓那些沒有犯罪紀錄、曾在加州工作的非法民快速合法地返回美國，且承諾當選州長後，會優先處理他們的入境程序。他同時認為加州需要負責任的伐木和控制燃燒來管理森林，避免像今年1月災難性野火再次發生。