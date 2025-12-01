我的頻道

巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長

編譯陳盈霖／綜合報導
福音派韓裔牧師祈安（Ché Ahn，右）計畫參選加州州長。（Harvest Rock Church官網）
洛杉磯日報報導，福音派韓裔牧師祈安（Ché Ahn）正計畫參選加州州長。他是巴沙迪那豐收岩教堂（Harvest Rock Church）主任牧師，也是名共和黨人。新冠肺炎疫情封鎖期間，教友們被禁止參加教會實體聚會時，祈安帶領教會向州政府提告。他希望選民知道若當選後，將會是「全體加州人」的州長。

目前已有超過90人向加州州務卿宣告參選，或提交文件表達參選意願。民主黨籍參選人包括前加州檢察長貝西拉（Xavier Becerra）、前聯邦眾議員波特（Katie Porter）、聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）、加州教育總監瑟蒙德（Tony Thurmond）、前洛市長維拉萊構沙（Antonio Villaraigosa）與前加州主計長余淑婷（Betty Yee）等。共和黨候選人包括河濱縣警局局長比安科（Chad Bianco）、播客主持人兼前福斯新聞主持人希爾頓（Steve Hilton）等。

祈安過去曾吸毒，17歲時一度流落街頭，他認為加州應替無家可歸者提供安全網，將加州無家可歸問題視為公共衛生和公共安全議題。五歲從南韓移民來美的他，也希望加速讓那些沒有犯罪紀錄、曾在加州工作的非法民快速合法地返回美國，且承諾當選州長後，會優先處理他們的入境程序。他同時認為加州需要負責任的伐木和控制燃燒來管理森林，避免像今年1月災難性野火再次發生。

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
圖為西維吉尼亞州Wheeling市。（示意圖取自Pixabay）

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

2025-11-28 14:08
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

