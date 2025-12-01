禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議

我的頻道

編譯組／綜合報導
ICE進行移民執法時蒙著面，一直受到部分民眾詬病，因此加州新近通過「禁止秘密警察法」，但卻被聯邦司法部提出法律訴訟，亦受到加州當地的執法人員工會反對。（示意圖，美聯社）
美國司法部現正就加州新頒布的「禁止祕密警察法」提出訴訟，辯指該法律禁止執法人員佩戴面罩及要求其出示身分證明，會危及聯邦特工的安全。與此同時，加州本地的執法人員工會，也對此法律異議，擔心他們的執法安全受到威脅，正計畫與立法議員跟進影響他們的法律條文。

聯邦官員表示，因對聯邦特工的威脅及攻擊事件有所增加，故在特工拘捕嫌疑犯時，實有需要匿名行動。然而，加州領導人則認為匿名權正被濫用。

美國司法部對上述加州法律於11月17日提出訴訟後，該法案發起人、舊金山州參議員威善高（Scott Wiener）發表聲明：

「川普政府再次證明，他們更關心的是自己不受制約的綁架和恐嚇權力，而不是降低生活成本、遵守憲法或公開艾普斯坦檔案。屬川普自己的聯邦調查局最近警告說，移民暨海關執法局（ICE）的祕密警察策略正在損害公共安全，並建議ICE摘下面具，像公僕一樣行事，而非像戴上面罩準備搶劫的人。」

移民權益組織「北加州抗爭」（NorCal Resist）表示，蒙面且身分不明的執法人員給家庭帶來困惑，他們可能不知道自己面對的執法行動是否合法。

不過，加州許多執法人員工會卻反對該法，表示其將牽連與移民執法無關的警員。

代表加州和平執法人員研究協會（Peace Officers Research Association of California，簡稱PORAC）的律師馬斯塔尼（David Mastagni）認為，該法律或會懲罰那些在進行危險工作時，有需要遮掩臉部的警員。

他說：「如果你的本地警員在其他無關的情況下遮住臉部，他們就可能失去豁免權，而須承擔一切個人責任。大家都非常擔心，我們視這法律不公平地挪去警員們幾十年來一直享有的基本保護，而這些保護令他們能夠外出保護我們，是至關重要的。」

沙加緬度縣警員協會表示，失去匿名權可能危及臥底警員的性命。該協會主席塞格爾（Nate Seger）說：「我們有緝毒警員承擔著一些最危險的臥底任務，這項法律讓我們更難迅速地完成任務。」

塞格爾亦表示：「我的同工最厭倦的就是被當作政治博弈棋子。這些法律讓我們更難解決問題，因為我們無法參與相關的過程。」

加州的執法人員團體表示，當聯邦與加州之間的法律訴訟戰仍在進行之際，他們計畫與立法議員合作，跟進這項法律中影響到他們的部分。

