過度依賴AI稅收 明年加州財政赤字恐達180億元

編譯林思牧／綜合報導
加州立法分析辦公室指出，加州明年面臨180億美元財政赤字，而且州政府可能過度依賴從人工智慧（AI）產生的稅收。

舊金山紀事報報導，加州明年的稅金收入應該依然強勁，但根據州議會財政分析辦公室LAO於19日發布的報告，如果人工智慧泡沫破裂，可能會給加州預算造成更巨大的缺口。迄今為止，加州個人所得稅的徵收額已比州長紐森和州議會在通過現行3210億美元州預算時預測的數額高出數十億美元。

據負責為加州議會制定預算估算的LAO稱，州法規定這些額外收入的大部分必須用於加州學校、增加州儲備金和償還州債務。同時，該辦公室預測其他州政府項目的成本將繼續上漲，這也是該辦公室預測巨額赤字的原因。

LAO預測，退休人員醫療保健、退休金支付和監獄等方面的成本將會上升。由於聯邦政府削減撥款，加州還需要增加支出，用於運營其低收入人群的醫療保健和食品援助項目，例如Medi-Cal(白卡)和CalFresh(糧食券)。

此外，新增稅金收入主要來自強勁的股市，而股市的強勁成長又得益於人們對人工智慧的樂觀情緒。如果人工智慧熱潮最終被證明是泡沫，則可能導致股市下跌。加州對富裕居民的稅收遠高於貧困居民，這意味著加州的稅收收入會隨著股市表現而劇烈波動，因為高收入者的大部分收入都來自股市。

LAO預測的180億美元赤字是基於這樣一種情景：隨著人們對人工智慧的熱情降溫，股市漲勢也會放緩。如果股市出現劇烈的下跌，可能會導致更大的財政赤字。

LAO的報告又指出：「本辦公室並未預測股市會下跌。如果我們在預測中假設了這一點，那麼財政收入將會下降數百億美元。」

全美超一半房子貶值 房市要崩？

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

好市多新增一樣華人烹飪愛用食材 價格很實惠

2025-11-19 20:31
好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

站在家門外就能把車偷走？南加這類新型犯罪激增

2025-11-21 14:49

