全美對國際旅客最友善州 加州排第4

編譯陳盈霖／綜合報導
加州葡萄酒鄉納帕谷，也是國際旅客心儀目的地之一。（pixabay）
沙加緬度蜂報報導，根據旅遊業者Journeyscape，加州是全美對國際旅客最友善的州之一。該公司根據遊客量、快樂度與網路評價排行進行分析，夏威夷州名列全美之冠，加州排名第四。

該公司指出，夏威夷排名全美對國際遊客最友善州冠軍，是因其有美麗的海灘、壯觀景致，與友善的態度。「它被評選為美國最快樂州，是任何想要尋求陽光、沙灘與好心情旅客心目中的旅遊地。」

排名第二的新澤西州，部分原因是布里根廷海灘（Brigantine Beach）、松林泥炭地（Pine Barrens）等知名景點。紐約州排名第三。該公司表示，除了該州友善的居民外，紐約州還充滿許多值得探索之處，包括阿第倫達克州立公園（Adirondack State Park）、紐約市、手指湖（Finger Lakes）、卡茨基爾山（Catskills Mountains）等。

Journeyscape於11月7日新聞稿中表示，加州是全美對國際遊客第四友善的州，整體得分8.24 （滿分十分）。加州2024年有695萬4000名國際訪客人次，排名全美第二，僅次於紐約州（980萬2000人次）。此外，加州在「推動多元性別族群（LGBTQ+）平等的政府政策」指標中得到全美最高分。根據WalletHub，加州在2025年「最快樂州」排名全美第七，落後於猶他州。

Journeyscape旅遊專家根據2024年海外遊客數量、快樂指數、LGBTQ+平等指數與正向情緒（sentiment）等指標，替各州評分。為測定情緒分數，旅遊公司搜尋Reddit上提及各州的貼文，分析其中是否包含「友善」、「歡迎」或「粗魯」等相關詞彙，若某州貼文少於十則，因資料不足不列入評比。該公司將所有分數從零分至十分標準化給分，最終找出全美對國際遊客最友善州。

排名第五至第十名州依次是內華達、麻州、亞利桑那、伊利諾、猶他與維吉尼亞。資料來源包括美國國際貿易管理局（International Trade Administration）、WalletHub及Movement Advancement Project等。

加州 紐約州 夏威夷州

